Le premier secrétaire parlementaire, Dembo Sylla, également vice-président de l’Union démocratique de Guinée (UDG), aurait été remplacé par le député de la Nouvelle génération de la république, David Camara. Au cours d’une sortie médiatique, M. Sylla a dénoncé, ce lundi, ce qu’il a appelé : « violation du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.

Entouré des députés membres du groupe parlementaire libéral-démocrate, Dembo Sylla dit avoir constaté avec regret le comportement du Président du groupe parlementaire RPG Arc-en-ciel, Damaro Camara, qui viole délibérément avec le Président de l’Assemblée Nationale, Claude Kory Kondiano, les principes directeurs de l’Assemblée Nationale guinéenne.

« Ils sont passés par des moyens illégaux afin de leur remettre le bureau que j’occupe légitimement ainsi que la voiture qui m’a été attribuée en raison de ma position de premier secrétaire parlementaire au bureau suite à une élection. Donc, ne voulant pas agir comme eux, j’ai décidé de passer aujourd’hui par le président de mon groupe parlementaire libéral démocrate pour leur démontrer une fois de plus que nous respectons et protégeons la loi », dit-il.

« Je passe donc remettre la clef de la voiture et la clef du bureau afin qu’il puisse les transmettre au président de l’Assemblée Nationale qui pourra en faire ce que bon leur semble », rajoute-t-il.

« Tu ne peux pas quitter un groupe pour des raisons personnelles et vouloir continuer à représenter ce groupe au niveau d’une instance. Nous respectons son choix, mais il ne peut plus continuer de nous représenter au niveau du bureau. C’est non négociable », a-t-il rajouté.