Contrairement à d’autres responsables politiques qui ne trouvent aucun enjeu à la désignation du président Alpha Condé pour assumer aux destinées de l’Union Africaine (UA), Dr Dee Touré, en tant que vice-président de l’Union des Forces républicaines (UFR) et en tant que député, salue l’arrivée du chef de l’Etat guinéen à la tête de l’institution africaine dont il en assumera la présidence en exercice.

« Je pense que la désignation du président de la République de Guinée, Monsieur Alpha Condé, à la tête de l’Union Africaine, en qualité de président en exercice, est une bonne chose aussi bien pour notre pays que pour l’Afrique, notre organisation. On ne peut pas oublier que la République de Guinée a été un membre fondateur de l’Organisation de l’unité africaine et qu’à ce titre, cette fonction étant une fonction tournante, c’est le bon moment que la Guinée assume cette responsabilité. Elle devait le faire avant parce que si vous vous souvenez, il y a eu ici la cité qu’on appelle la cité de l’OUA, le Palais de l’OUA, à l’époque construits par le feu président Ahmed Sékou Touré dans le but d’organiser la conférence de cette institution et d’en assumer la présidence en exercice à cet effet. Dieu a décidé autrement dans la suite. Le général Lansana Conté a agi dans ce sens, ça n’a pas été une priorité », a rappelé Dr Deen Touré.

Il estime ainsi que le moment est bien opportun pour la Guinée d’assumer la présidence de l’institution africaine. « Il est très bon maintenant que le président Alpha Condé assume cette responsabilité. Ça honore la Guinée et les Guinéens. Et nous pensons que nous allons, non pas tirer des profits, mais une certaine satisfaction morale et politique pour ce travail que le président va effectuer va effectuer au nom de l’Etat guinéen et au nom de la République de Guinée au profit de toute l’Afrique », s’est-il félicité.

Et d’ajouter : « En tant que député, je pense que nous devons mesurer tous l’importance d’une telle opération. Et chacun va jouer son rôle en la matière parce qu’il faut que ça soit aussi une occasion de raffermir, d’améliorer la démocratie dans notre pays. Parce que c’est un moment qui va nous permettre de recevoir beaucoup de chefs d’Etats, beaucoup d’institutions et beaucoup de réunions en Guinée pour beaucoup de questions économique et politiques ».

Pour le député de l’UFR, l’expression démocratique doit suivre cette désignation et doit se développer. « Je pense que nous sommes préparés pour cela. En tout cas, en termes de débat politique, les députés ne seront pas du reste. Ils assumeront leur rôle », a-t-il promis.

« Et en termes d’expression de développement, je pense que là aussi tout un citoyen jouera sa partition. Nous souhaitons donc bonne chance à la Guinée pour cette présidence et aussi très bonne chance au président de la République qui assume en notre nom cette responsabilité », a conclu le vice-président de l’Union des Forces républicaines.