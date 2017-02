Sidiki Touré ingénieur de son état, précédemment Directeur national des infrastructures socio-éducatives et de l'équipement a été nommé Secrétaire général du ministère de la Jeunesse en remplacement de M. M'Bany Sangaré appelé à d’autres fonctions.

Dr. Souleymane Camara précédemment secrétaire général du ministre de l’Environnement, Eaux et Forêts est nommé ministre conseiller à la Présidence de la République, chargé des questions environnementales.

Au ministre l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation, Kasmir Diawara, précédemment professeur de Géographie est nommé Secrétaire général dudit ministère.

Alhassane Diakité en service au ministère du Budget est nommé chef de cabinet du ministre l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation.

