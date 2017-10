Décrets: des hauts cadres nommés au ministère de l’Enseignement Supérieur

Dans une série de décrets lue sur les ondes de la télévision nationale dans son édition de 20 heures 30, Alpha Condé a procédé non seulement à la nomination des hauts cadres au Cabinet du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifiques mais aussi, à la Direction générale et à l’Autorité d’assurance de qualité dans l’Enseignement, la formation et la Recherche

Cabinet :

-Conseiller chargé de l’Enseignement Supérieur, Dr Abdoul Karim Diallo précédemment Directeur du Bureau Stratégique de Développement (BSD).

-Conseiller chargé de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique, Pr. Cély Camara

-Conseiller chargé des questions juridique, Sayon Mara, juriste, précédemment attaché de cabinet au ministère de la Communication

-Conseillère chargée de mission, Mme Barry Nima Bah précédemment en service au ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêt.

Direction Générale

Directrice générale de Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique, Dr Mafory Bangoura précédemment Secrétaire générale de l’Institut Technologique de Mamou.

Directeur général adjoint de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique, Dr Idrissa Magassouba précédemment ancien Recteur de l’Université de Kankan.

Directeur général de l’Enseignement supérieur, Pr. Momo Bangoura précédemment Directeur national de l’Enseignement supérieur.

Directeur général adjoint de l’Enseignement Supérieur, Pr. Mamby Keita enseignant chercheur.

Autorité d’assurance de qualité dans l’Enseignement, la Formation et la Recherche

Secrétaire exécutif, Pr. Kabinet Oularé précédemment Vice-recteur chargé des études à l’Université de Kankan