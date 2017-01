Par deux décrets publiés, lundi nuit par les médias d'Etat, le président Alpha Condé a donné plus d'ampleur à l'évènement Conakry, Capitale Mondiale du Livre 2017 (CCML2017) dont la célébration commencera dès avril pour s'étendre sur le reste des 12 mois suivants.

Il a été ainsi clairement défini dans le premier décret du Chef de l'Etat que l'évènement CCML2017 est d'utilité publique en République de Guinée. « L'année commence le 23 avril 2017 à l'occasion de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Les principaux acteurs du livre se rassembleront afin de promouvoir le livre et la lecture durant les 12 mois suivants», indique donc le premier acte du président Alpha Condé qui ordonne désormais l'utilisation du label ‘’Conakry Capitale Mondiale du livre 2017’’ dans la communication institutionnelle et diplomatique de la Guinée.

Le second décret du président Alpha Condé a institué un comité interministériel d'orientation, de coordination stratégique et de pilotage de CCML2017. Placé sous la tutelle du Premier ministre, le comité a pour mission de définir les orientations stratégiques et le plan d'action opérationnel à mettre en oeuvre dans le cadre de l'opérationnalisation de l'évènement culturel.

Outre le Premier ministre qui le préside, le Comité est composé du ministre de la Culture qui en est le rapporteur. Les ministres des Affaires étrangères, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, de la Communication, des Postes et Télécommunication et du Budget et le gouverneur de la ville de Conakry, sont membre dudit comité. « Le Premier ministre précisera les attributions et les qualités de fonctionnement du Comité », précise le décret.

Décrets transcrits et transmis par Tokpanan Doré