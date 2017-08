Décrets : Alpha Condé crée la Société de Gestion et d’Exploitation de Souapiti et nomme les membres de son CA

Dans une série de décrets rendue publique ce lundi 28 août par la télévision nationale, le président Alpha Condé a créé la Société de Gestion et d’Exploitation de Souapiti (SOGES SA), la société qui va réaliser et gérer le barrage hydroélectrique de Souapiti (d’une capacité prévisionnelle de 515 mégawatts), le plus grand barrage hydroélectrique jamais réalisé en Guinée.

Dans la série de décrets, les membres du Conseil d’Administration de la Société de Gestion et d’Exploitation de Souapiti (SOGES SA) ont été également nommés. Ce conseil d’administration va être présidé par El Hadj Mamadou Nassirou Diallo, un des conseillers à la présidence de la République.

Les autres membres sont : Ibrahima Camara, économiste en service à la Présidence de la République, Mory Kaba, ingénieur en service au ministère de l’Energie et de l’Hydraulique ; Madame Bah Kadiatou Baldé, ingénieure en service au ministère de l’Energie et de l’Hydraulique et Sékou Kandé ; économiste en service à l’inspection d’Etat.

Le décret nommant les membres du Conseil d’Administration de la SOGES SA précise qu’ils sont nommés pour un mandat ne pouvant excéder six ans. Ils ont à dédier deux de ses six ans à la constitution de la société.

Décret transcrit et transmis par Tokpanan Doré