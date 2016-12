Dans un décret lu la nuit dernière à la télévision nationale, le président Alpha Condé a institué un guichet unique électronique des formalités, procédures et opérations du commerce en Guinée. Ce nouveau guichet exercera sous forme de service public, selon le décret.

La fondation du guichet unique électronique rentre dans les mesures visant à rendre le port de Conakry moderne et compétitive. Il est placé sous la tutelle du ministère des Transports.

Le décret précise que le guichet unique électronique de formalités, procédures et opérations, sera mis en concession sur la base d'un cahier de charge et d'une convention établis par la direction générale du Port Autonome de Conakry qui en est l'autorité compétente. « Le concessionnaire est tenu de se conformer strictement au cahier de charge et à la convention de mise en confection », ajoute le décret présidentiel.