Dans un décret rendu public ce mercredi 1er mars à la télévision nationale, le président de la République Alpha Condé a nommé Sékou Keita, Consultant en Stratégie de communication à l’Organisation de la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) à Dakar, comme Conseiller chargé de la Communication du ministère de la Justice.

Ancien correspondant de Guinéenews à Dakar, le promu Sékou Kéita fait partie de la nouvelle génération de communicants guinéens à avoir fréquenté des universités et écoles françaises de référence, spécialisées en communication institutionnelle et celles des entreprises.

Les derniers cours qu’il a pris avant son retour au bercail en début de ce mois de février, c’était à l’université Sorbonne nouvelle Paris III où il a décroché un diplôme de spécialisation en communication d’entreprise et institutionnelle puis à l’Ecole Nationale de la Communication ‘’ENACO’’ où il est sorti avec un diplôme en communication politique, institutionnelle et des médias.

En outre, Sékou Kéita a dans son escarcelle un diplôme en Droit des activités maritimes et portuaires qu’il a obtenu à l’université Hampaté BÂ et un autre en Droit de l’homme et la paix qu’il a décroché à l’université Cheick Anta Diop de Dakar.