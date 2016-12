De retour à Conakry après quatre jours de travail en Turquie, le président Alpha Condé a pris ce vendredi 30 décembre un décret limogeant l'Administrateur général de l'Electricité De Guinée (EDG). Dans l'acte présidentiel lu en plein journal télévisé de la RTG, le chef de l’Etat a remplacé Augustin Lovichi par Attembi Attou, un ingénieur électricien et mécanicien. Comme son prédécesseur, Attembi Attou est nommé sur proposition de VEOLIA, la partenaire française de la Guinée pour une gestion efficiente de l’EDG. Ce, conformément aux termes de l’accord signé entre les deux parties en juin 2016.

Même si aucune raison officielle n’a été avancée pour justifier ce limogeage de l’ex-Administrateur de l’EDG, à Conakry, certains observateurs s’évertuent, à tort ou raison, à le lier au fait que l’entreprise depuis la nomination de Lovichi, tarde à prendre ses marques. Et comme pour ne rien arranger, EDG commence, bien avant même le pic de la période d’étiage, a montré des signes particulièrement inquiétants avec le retour en force du délestage dans plusieurs zones de la capitales Conakry. A cela, il faut aussi ajouter le récent débrayage des travailleurs de la Guinéenne de l'Electricité qui reclamaient une amélioration de leurs conditions de travail.

Il faut rappeler que le partenariat de gestion de EDG signé le 19 juin 2016 entre la Guinée et le VEOLIA consistait fondamentalement à réhabiliter et étendre les infrastructures d’électricité exploitées par EDG, à améliorer la performance technique, commerciale et financière d’EDG ; restructurer EDG et moderniser son matériel d’exploitation, de maintenance et de gestion et renforcer les compétences du personnel d’EDG.