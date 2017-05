La déclaration du gouvernement sur le drame de Dubréka

Conakry, le 6 Mai 2017 – Le Gouvernement a appris, avec une vive émotion et une profonde affliction, l’accident de circulation survenu ce samedi 6 Mai 2017 dans la préfecture de Dubréka et qui a provoqué de nombreuses pertes en vies humaines et des blessés.

Les autorités compétentes, à cet effet, mènent des investigations dans le but d’élucider les circonstances de cet accident et situer les responsabilités.

A cette triste occasion, le Gouvernement exprime sa solidarité et sa compassion aux familles de victimes et rappelle à tous les usagers de la route l’impérieuse nécessité d’observer les règles élémentaires de sécurité routière.

La Cellule de Communication du Gouvernement