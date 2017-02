L’assemblée générale extraordinaire élective de la fédération guinéenne de football, qui doit mettre fin à neuf mois de la période transitoire, pilotée par le comité de normalisation (CONOR) du football guinéen, a débuté, ce mardi, à Conakry.

Sur la table d’officiels, l’on note la présence des émissaires de la CAF (Prosper Abega) et de la FIFA, des représentants du ministère des sports, Molota Camara et des dirigeants du CONOR, dont le président, Mohamed Lamine Nabé, le vice-président Amadou Tham Camara et le S/G, Ibrahima Blaco Barry.

En face, il y a entre autres, le candidat au poste de présidence du football guinéen, Antonio Souaré, le président de la ligue professionnelle, « KPC », et son équipe dirigeante et tous les électeurs.

Des témoins ont aperçu le second candidat, Salifou Camara, dans la salle.

Dans son discours, le président du CONOR, Mohamed Lamine Nabé, a fait une rétrospective de tout le travail abattu par son équipe en neuf mois. Il a appelé au calme, à la discipline et à la sérénité.

Le représentant de la CAF, Prosper Abega, a félicité l’équipe sortante qui a abattu un travail remarquable. Il a promis, une fois l’élection terminée, de faire un compte-rendu fidèle à qui de droit.