Installé à l’est du grand marché de Labé, l’état insalubre des latrines publiques inquiète de plus en plus les commerçants qui n’ont que cet endroit pour se soulager lors des heures de travail. Malgré le fait que le service soit payant, aucune hygiène n’y est, fustigent des usagers qui parlent même d’escroquerie.

«Premièrement, les toilettes sont sales et en plus, on y trouve rarement de l’eau. Autres soucis, c’est la mauvaise odeur que dégagent ces toilettes. Il est très difficile de se mettre à l’aise dans ces toilettes tellement qu’elles sont sales. Pourtant, la prestation est payante. La facture est à mille francs guinéens par usage. Où va cet argent alors qu’aucune condition hygiénique n’est prise même l’eau de javel, il n’y en a pas », s’interroge un commerçant qui a requis l’anonymat.

Pour enfoncer le clou, Alpha Barry un autre commerçant dénonce: «le coup de la prestation est trop cher, 1 000 GNF pour juste se mettre à l’aise. Ils ne font que s’enrichir sans pour autant faire le nécessaire.»

Dans la même lancée, Fatou Diakhaby renchérit : «les gestionnaires nous empêchent d’utiliser l’eau même s’il y en a. Ils rationnalisent l’eau avec un gobelet par personne, prétextant que nous gaspillons beaucoup d’eau. Pourtant si les toilettes sont sales, il te faut une grande quantité d’eau pour assainir les lieux avant tout usage », se lamente-t-elle.

Plus réaliste que les premiers, cet autre commerçant tire sa conclusion : « la responsabilité est partagée car les utilisateurs des toilettes sont souvent de mauvaise foie. Ils salissent n’importe comment les locaux mais pour moi, les gestionnaires ont la grande part de responsabilité. Sinon, ils doivent à tout prix tenir les toilettes bien propres afin que l’on trouve satisfaction.»

En réponse, Mamadou Tely Balde, l’administrateur du marché qui revendique l’initiative de la construction de ces latrines explique : « je voudrais que la population sache qu’il n’y a pas de pompe dans les toilettes. C’est des bidons d’eau qu’on achète tous les jours pour alimenter les latrines. Chaque matin et chaque soir on envoie vingt deux bidons pour le nettoyage » souligne-t-il avant de lancer un appel à l’endroit des usagers des latrines.

L’autre aspect du problème est que les toilettes en question sont construites à l’intérieur du marché avec tous les désagréments qui vont avec. Odeurs nauséabondes, atmosphère polluée voilà, entre autres, le quotidien des commerçants dont les places sont contigües aux latrines du grand marché de Labé.