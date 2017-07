Débats sur la constitution et le code électoral : Hadja Saran Daraba met le pied dans le plat

«La Constitution, si on discute sérieusement, on peut dire que notre Constitution de 2010 n’est pas légitime»

Au cours d’une interview qu’elle a accordée à un groupe de journalistes, l’unique candidate malheureuse de l’élection présidentielle de 2010 et par ailleurs ancienne Secrétaire générale de l’Union du Fleuve Mano, Hadja Saran Daraba a déclaré que la Constitution guinéenne est illégitime. Dans le même sillage, elle a indiqué que le code électoral a de sérieux problèmes.

Voici un extrait de l’interview

«Aujourd’hui, nous sommes en train de voir les limites du code électoral qui a été adopté par le Conseil National de la Transition (CNT). Même la Constitution, si on discute sérieusement, on peut dire que notre Constitution de 2010 n’est pas légitime», a-t-elle révélé.

Pourquoi Hadja Saran Daraba estime-t-elle que la Constitution de 2010, celle qui a permis à Alpha Condé d’être élu président, est illégitime? Pour l’ancienne Secrétaire générale de l’Union Mano River, personne n’a été consulté, pour reprendre ses propres mots. Le peuple n’a pas été consulté. «Le CNT a été constitué sur une base légale ? Je suis désolée, on a compté des gens venus des ONGs, de la société civile, des partis politiques et les mettre ensemble pour dire que c’est le CNT. On se demande sur quelle base, les gens ont été choisis. Aucun critère de sélection des membres du CNT», a-t-elle regretté.

Poursuivant, Hadja Saran Daraba a énuméré quelques insuffisances auxquelles notre Constitution fait face et qu’elle estime antidémocratiques.

«On a adopté la Constitution par consensus en lieu et place du référendum. Aujourd’hui, dans sa mise en œuvre, on rencontre des blocages et des insuffisances. Notre constitution a des lacunes, elle n’accepte pas les candidatures indépendantes. C’est antidémocratique et c’est ce qui fait que notre débat politique est pris en otage par les partis politiques. Si tu n’es pas dans un parti politique, tu ne peux pas te présenter à une élection. Les partis politiques ont fait exprès et la société civile aussi a suivi», a-t-elle accusé.