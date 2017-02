En marge de la présentation des activités de l’ONG Mines, Environnement et droits de l’homme, une ONG regroupant des anciens employés de Rio Tinto, la journaliste d’Espace FM, Mme Sow Moussa Yéro Bah, et activiste des droits de l’homme, a exposé sur les rapports entre les sociétés minières et les populations riveraines en Guinée.

Avant sa présentation, c'est le président de l'ONG, Amadou Laouratou Diallo, qui a expliqué les motifs de création de sa structure et leur ambition. Ceci fait, la consoeur Moussa Yéro Bah a fait son exposé, dont nous vous présentons l'exposé.

La Guinée a des réserves importantes de divers minéraux connus, en particulier dans les régions de la Basse Guinée, de la haute Guinée et de la Guinée Forestière qui disposent de gisements importants de bauxite, du fer d’or, de diamant, etc….

Malgré l’existence de ces ressources précieuses, la plupart des Guinéens sont démunis. Selon l’indice de développement humain du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la Guinée se situe au 179e rang sur 186 pays (rapport de 10.01 2016). La majorité de la population rurale dépend d’une agriculture de subsistance et de l’exploitation minière artisanale. Plus de 70 % des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Rappel du cadre juridique minier

L’industrie minière de la Guinée est régie par le Code minier de 2011, révisé et son Décret D/2013/075/PRG/SGG, _ promulgation la Loi L/2013/053/CNT du 8 avril 2013. Aux termes de ce Code, les substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol ou existant en surface, ainsi que les eaux souterraines et les gîtes géothermiques sont, sur le territoire de la République de Guinée ainsi que dans la Zone économique exclusive, la propriété de l'État et elles ne peuvent être, sous réserve du présent Code, et du Code Foncier et Domanial, susceptibles d'aucune forme d'appropriation privée.

Toutefois, les titulaires de Titres d'exploitation minière ou Autorisation d’exploitation de Substances minières ou de carrières acquièrent la propriété des substances extraites. Les droits aux substances constituent une propriété distincte de celle de la surface (Chap II, Art 3) .

Le renouveau du secteur minier guinéen

La Guinée a récemment décidé de favoriser l’exploitation de ses ressources minérales en modernisant le secteur minier et en encourageant les investissements étrangers. Le secteur minier Guinéen est traditionnellement dominé par la production de la Bauxite, et des gisements d’or et diamant qui sont généralement exploités de manière artisanale et à petite échelle. En 2011, la Guinée a adopté un nouveau Code minier qui prévoyait des incitations à l’investissement destinées aux entreprises internationales.

Le gouvernement a mené des études approfondies pour faire le relevé des gisements de minéraux et les cartographier, et il a établi un cadastre en vue de mettre en place un système de gestion des titres miniers. Après l’adoption du Code minier, la Guinée a invité des entreprises internationales à soumissionner pour l’exploration de certains gisements miniers et leur exploitation.

Préoccupations des populations locales

L’adoption du Code minier et l’augmentation du prix de la bauxite sur le marché international ont entraîné l’expansion rapide de l’exploitation bauxitique en Guinée. La région de Boké en particulier a connu un afflux d’exploitants miniers juniors.

Les populations locales ont exprimé différentes préoccupations liées à l’expansion de l’industrie minière, indiquant notamment la peur que l’activité minière industrielle ne leur contraint à quitter leur foyer pour s’installer dans des villages où elles ne disposeraient pas d’habitations convenables ni d’eau et de terres adaptées à leur agriculture vivrière habituelle. Elles ont ajouté qu’elles ont peur de se voir refuser l’accès à l’emploi local, à des sites traditionnellement utilisés pour de rites, et autres offrandes, la pollution de l’environnement, l’augmentation des maladies et de l’insécurité,…

Les préoccupations exprimées par ces populations sont représentatives des questions relatives aux droits humains qui se posent généralement dans le cadre de l’industrie minière, entre autres industries extractives.

Droits des communautés impactées

S’appuyant sur les différents sujets de préoccupation évoqués par des habitants de la zone de Boké plus particulièrement avec lesquels les membres de l’ONG MEDH ( Mines, Environnement et Droits de l’Homme ) se sont entretenus au mois de Décembre 2016, la présente partie de la conférence met l’accent sur les points suivants relatifs aux droits humains :

les questions qui se posent lorsque des communautés sont forcées de quitter leur terre pour laisser la place à des activités minières, avec l’accent mis sur la compensation et à la réinstallation;

les questions qui se posent lorsque des communautés sont impactées par les entreprises minières, en particulier le droit au travail et à un niveau de vie décent, qui passent par un accès à la nourriture et à l’eau.

Obligations de l’État : constitution

Le préambule de la Constitution de 2010 de la République de Guinée réaffirme l’adhésion du pays aux instruments internationaux adoptés par les Nations unies et l’Union africaine, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, la CEDAW, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Charte africaine. Le PIDESC, Pacte International relatif aux droits économiques sociaux et culturels et la Charte africaine qui exigent la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

La Constitution garantit à tous les citoyens des libertés fondamentales, des droits économiques et sociaux ainsi que des droits collectifs, notamment le droit au travail, le droit de propriété, le droit à la santé et le droit à un environnement sain. Ces libertés et ces droits ne peuvent toutefois s’exercer que « dans les conditions prévues par la loi ».

L’entière protection des droits économiques, sociaux et culturels n’est pas encore inscrite dans la législation interne de la Guinée, mais cette absence de législation nationale ne dispense toutefois pas le gouvernement Guinéen de respecter ses obligations découlant des textes internationaux qu’il a ratifiés.

Obligations de l’Etat : droit international

Les États sont tenus au regard du droit international de protéger les droits humains contre les atteintes à ces droits perpétrées par des acteurs non étatiques, notamment des entreprises.

L’obligation des entreprises de respecter les droits humains est de plus en plus reconnue depuis une dizaine d’années. Cette obligation a été définie dans la mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations unies, ainsi que dans les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

Les Etats ont également, le devoir de protéger, donc il est exigé des États qu’ils mettent en place des systèmes appropriés et efficaces pour les réglementer. Les organes de suivi des traités des Nations unies indiquent clairement que les États sont tenus de prendre des mesures pour remplir leur obligation de protéger au regard du droit international, notamment en adoptant des mesures législatives en vue d’empêcher les entreprises de porter atteinte aux droits humains et, lorsque de tels faits se produisent, enquêter à leur sujet, en punir les auteurs, et veiller à ce que les victimes aient accès à un recours effectif.

Obligations des entreprises : lois nationales

Œuvrer dans le cadre des conditions du permis minier, y compris le paiement des redevances;

Respecter les engagements internationaux pris par l’Etat et applicables à leurs activités pour l’amélioration de la gouvernance dans le secteur minier, notamment ceux relatifs à la CEDEAO, au processus de Kimberley et à l’ITIE (Art 122 du Code minier);

Employer en priorité les cadres guinéens qui ont les qualifications et prévoir un programme de formation et de perfection du personnel guinéen et des entreprises guinéennes (Arts. 108 et 109 du Code minier ; Art. 45 du Code du travail);

Respecter les conditions d’hygiène et de sécurité au travail (Art. 145 du Code minier ; Arts. 169, 172, 176 et 178 du Code du travail);

Participer au développement de la collectivité locale à travers la signature d’une Convention de Développement Local (CDL) et l’alimentation d’un Fonds de Développement Local (FDL) (Art. 130 du Code minier);

Prévoir et prévenir les dangers de l’exploitation minière sur la santé et l’environnement (Art. 41 du Code de l’environnement). Produire un EIES du projet minier ; mettre en œuvre et suivre le PGES (Arts. 22, 30, 37, 69, 70 du Code minier ; Art. 82 du Code de l’environnement;

Si l’exploitation de la mine cause des problèmes de santé pour les personnes et cause des dommages à l’environnement, la société minière veille à réduire les risques et à les gérer (Art. 143 du Code minier).



Recommandations au gouvernement

Demander des études d’impact environnemental et social avant le début des activités de recherche et avant l’exploitation, ainsi que des évaluations supplémentaires pour tous les faits nouveaux importants non prévus par les évaluations initiales. Tous ces documents doivent être rendus publics sous trois formes au moins : les documents intégraux doivent être disponibles en ligne et sur demande ; des résumés rédigés dans un langage simple et dans les langues locales doivent être distribués à toutes les personnes impactées ; des résumés oraux doivent être présentés aux personnes impactées lors de réunions locales annoncées suffisamment à l’avance – toutes ces réunions doivent être enregistrées et mises à la disposition du public. Veiller à ce que les décisions sur des questions sociales et environnementales soient prises par des autorités locales et nationales qui sont en relation avec le ministère des Mines tout en étant indépendantes. Un processus de règlement des conflits d’intérêts entre les intérêts des miniers et ceux des communautés locales devrait être établi par la loi. Mettre en place un organe mixte (Assemblée Nationale, Société Civile, Elus locaux) de contrôle doté d’un mandat explicite pour examiner tous les sujets de préoccupation relatifs à l’impact social et environnemental des activités minières. Cet organe devrait adresser régulièrement au Parlement des rapports rendus publics.

