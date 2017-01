Des cours ont été perturbés à nouveau ce lundi 30 janvier dans plusieurs établissements scolaires en haute banlieue de Conakry. Il s’agit entre autres des lycée, collège, collège et école primaire Coléah dans la communue de Matam et des lycée et collèges 1 et 2 Donka dans la commune de Dixinn, a-t-on constaté sur place.

Interrogé par Guinéenews©, le principal du collège 2 Danka n’a voulu faire aucun commentaire. Dans la foulée, il a indiqué qu’il n’est pas autorisé à parler. Ce que nous pouvons faire quand ça ne va pas, a-t-il rappelé, c’est de libérer les élèves pour ne pas qu’il y ait des incidents majeurs.

« Je ne peux rien expliquer, mes élèves étaient en classe quand les cailloux pleuvaient sur nos toits. Parait-il que ce sont des élèves de Coléah qui sont à la base. Pourquoi, je n’en sais rien », a-t-il expliqué.

Lansana 2 Camara, élève au collège 2 Donka partage cette intervention de son principal : « Ce sont nos collègues du collège de Coléah qui sont venus perturber nos cours en nous jetant des cailloux. Certains de nos camarades ont été blessés. C’est grâce à l’intervention des agents de maintien d’ordre que le calme est revenu ».

‘’Nous avions essuyé des jets de pierres alors que nous étions en situation de classe’’, a affirmé Mohamed Camara, élève en 10ème année au collège 1 Donka qui soutient que ce sont des élèves du collège de Coléah qui sont venus leur déloger même s’il ignore les raisons. "Parmi eux, j’ai aperçu un ami qui étudie actuellement dans la commune de Kaloum", déclare -t-il.

Dans une de nos précédentes publications en date du 26 janvier 2017 (Lire ou relire : http://guineenews.org/kaloum-prives-des-cours-des-eleves-donnent-un-ultimatum-au-ministre-kourouma-avant-72h/), des élèves avaient bel et bien lancé un ultimatum au ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation Dr. Ibrahima Kourouma. Les enfants réclamaient le retour des enseignants dans les classes.