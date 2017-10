De nombreux pays utilisent le RMB comme monnaie de réserve

Source : Le Quotidien du Peuple en ligne, partenaire de guineenews.org

Plus de 60 pays et régions ont adopté la monnaie chinoise -le remminbi (RMB) ou le yuan- comme nouvelle monnaie de réserve, selon le dernier rapport sur l’internationalisation du renminbi par la Banque populaire de Chine.

Depuis octobre dernier, le Fonds monétaire international (FMI) inclut la monnaie chinoise dans son panier du droit de tirage spécial (DTS) en tant que monnaie de réserve internationale, avec le dollar américain, l’euro, le yen japonais et la livre sterling.

Une mesure qui a encore favorisé l’utilisation internationale du RMB. La Banque centrale européenne a investi 500 millions d’euros de ses réserves en actifs libellés en yuans au cours du premier semestre de cette année.

Les transactions financières transfrontalières du yuan continueront à croître, car les règlements utilisant cette devise ont atteint 9,85 milliards de RMB (1,49 billion de dollars) pour effectuer des opérations commerciales transfrontalières d’ici la fin de 2017.

Le rapport de la BPC a également indiqué qu’environ 240 000 entreprises onshore utilisaient le yuan pour mener diverses transactions commerciales internationales d’ici la fin de l’année.

L’initiative Une Ceinture, une Route a encore conduit à l’adoption mondiale du yuan. De plus en plus d’acteurs du marché devraient donc utiliser le renminbi pour les règlements grâce à la croissance économique de la Chine et à l’amélioration du régime de change.

Les données de l’organisation des transactions SWIFT ont montré que le yuan chinois est largement utilisé par les institutions financières, avec une part de marché de 1,85%, se classant 6ème des devises les plus utilisées.

La PBC a également indiqué que la Chine continuera d’améliorer le régime de taux de change du yuan basé sur le marché afin de rendre le taux de change plus flexible et d’assurer sa stabilité dans le système monétaire mondial.

Pour Zhang Yu, chercheur à l’Université Renmin de Chine, l’utilisation du RMB en tant que monnaie de paiement internationale, deviendra plus facile en Asie et en particulier en Asie du Sud-Est. Zhang prévoit également une monnaie chinoise plus forte plus tard cette année.

Le taux de change de parité centrale du yuan a atteint mercredi 6,5991 contre le dollar américain.