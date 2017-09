Date des élections communales: Aboubacar Sylla parle d’avancée mais émet des doutes

« Il s’agit d’une avancée. C’est vrai que nous n’avons pas pu obtenir l’organisation des élections en décembre 2017, mais les organiser un mois après, je crois que l’objectif est atteint pour autant que ce chronogramme de la CENI soit effectivement appliqué.» C’est en ces termes qu’a réagi ce mardi le leader de l’Union des Forces du Changement (UFC) suite à l’annonce de la CENI fixant la date des élections communales au 4 février 2018.

Le président de l’UFC s’est en outre félicité du fait que c’est la première fois que la CENI propose un chronogramme aux partis politiques pour en débattre et prendre nos avis en compte. « Généralement, la CENI nous met devant un fait accompli et nous on a comme solution que de contester et de protester », souligne le député qui s’est exprimé en son nom personnel puisque, précisé-t-il, l’opposition ne s’est pas encore retrouvée pour discuter de la question.

Poursuit l’opposant affirme : «cette fois-ci, la CENI nous a montrés en détail le chronogramme. Toutes les étapes techniques ont été passées en revue dans le cadre de l’atelier de validation qui s’est tenue dans un hôtel de la place. C’est un bon signe par rapport aux nouvelles résolutions que la CENI a prises lors de sa visite dans les différents états-majors des partis politiques.»

Aboubacar Sylla a, cependant, exprimé des inquiétudes. La première est celle relative au budget. Il rappelle que le président avait annoncé la disponibilité d’un montant de 90 milliards de francs guinéens alors qu’on parle d’un budget de plus de 330 milliards. « A comparer les deux montants, on s’aperçoit qu’on est loin du compte », fait remarquer le président de l’UFC. Est-ce que le gouvernement a la volonté politique d’organiser ses élections ? Est-ce qu’il va mobiliser les fonds nécessaires pour l’organisation de ces élections ? Voilà au tant d’interrogation soulevées par l’opposant et qui restent pour l’heure sans réponses.

La deuxième préoccupation de M. Sylla est relative à la ratification de la date par le Premier magistrat du pays. « Vous savez que la CENI ne propose qu’une date technique. C’est le président de la République qui convoque le corps électoral à 60 jours de la date du scrutin. Cela doit intervenir au plus tard le 6 décembre. Donc, c’est à partir de cette date qu’on saura si effectivement les élections auront lieu le 4 février. Mais nous pensons qu’il le fera puisqu’il dispose du temps pour pouvoir mettre tous les fonds nécessaires à la disposition de la CENI », estime le leader de l’UFC.