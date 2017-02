Le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle Amadou Damaro Camara n’a pas manqué de mot pour qualifier le nouveau front de l’opposition qui vient de naitre pour parer à un éventuel mandat du Président Alpha Condé.

Réagissant au micro de Guinéenews, le député Damaro Camara a déclaré « C’est un front de plus, c’est un front inutile, c’est un front de spéculation, c’est un front d’extrapolation, c’est un front qui n’a aucune raison d’être, sinon peut-être permettre à l’opposition d’exister » lance t-il, avec un ton railleur.

Selon lui, on ne peut pas empêcher aux militants d’exprimer leurs souhaits. « Quand on parle de Cellou Dalein futur président de la République, c’est un souhait des militants. Pourquoi vous ne voulez pas que des militants aient des souhaits et des désirs ? S’interroge t-il avant de poursuivre « Ce n’est pas comme ça qu’on fait la loi ou qu’on change la loi. Attendons qu’on fasse une tentative de changement de loi pour extrapoler. De toutes les façons, s’il s’agit de la constitution le peuple seul est souverain là-dessus » dira le député.

Pour rappel, l’opposition a lancé il y a quelques jours un front contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Un front qui est né à la suite des déclarations des proches du président en faveur d’un troisième mandat. Mais ce dernier garde encore le flou sur cette question.