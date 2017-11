Dakar : vers un probable désengagement de la MINUSMA, le forum de paix et de sécurité ?

Les signes précurseurs qui veulent donner raison à Donald Trump deviennent de plus en plus audibles. On parle actuellement du manque de carburant pour faire décoller les hélicoptères de la MINUSMA, un très mauvais signe pour Barkhane, pour le G-5 et surtout pour les forces individuelles des cinq pays.

D’abord, on parle de manque de coordination et on ne dit pas que le trop plein de commandements peut en être la cause de ce manque ou de cette difficulté de coordination Les surfacturations présumées sur la formation du G-5 ont fait rebuter les donateurs, la collecte organisée à l’ONU n’a pas fait partie de l’ordre du jour, même dans les divers, et la réunion en marge de la conférence de l’ONU n’a pas été fructueuse. Sur une prévision de 420 millions d’euros, a-t-on engrangé le tiers pour démarrer ? Dans ces conditions, il faut craindre que cette force soit mort-née, et si, pour le bouquet final, il y a suspicions entre Barkhane et les forces maliennes et autres, c’est une cacophonie et une zizanie bénie pour les terroristes.

Les durcissements politiques et le refus du dialogue au détriment de la paix, les soupçons de paiements des rançons, chacun en fait à sa tête, les Ghislaine Dupont et Claude Verlon en ont fait les frais, d’autres en feront encore et encore dans cette guerre. On dit que l’ordinateur de Gislaine avait été piraté, des données avaient disparu…

La confusion et la cacophonie sont de différentes et nombreuses origines. Tant de raisons ont donné raisons à Donald Trump ? Dans ce manque criant et criard, la France ne sachant où donner de la tête, va crier famine en Arabie Saoudite, mais est-elle prêteuse ?

Si tout le monde tient ferme le cordon de sa bourse pour que le Sahel devienne le terreau du terrorisme, les conséquences de demain seront générales et incommensurables, plus que le réchauffement climatique, qui va se faire sentir dès cet hiver et l’été prochain. Déjà, le froid a pointé le bout de son nez et les neiges vont aussi être précoces, signes évidents de ce dérèglement du climat.

L’Europe de l’est et l’Asie, qu’on entend peu, ne devraient pas se dissimuler dans cette lutte. Si la MINUSMA tombe en panne sèche au milieu du désert, la prolifération sera sans appel.

C’est dans cette atmosphère que le forum pour la paix et la sécurité s’est tenu à Dakar, la même rhétorique et le même problème de moyen revient sur la table. Comme si on courrait en rond à la recherche des moyens. Si rien n’a été obtenu à l‘ONU et la MINUSMA commence à tomber en panne sèche, les Africains ont décidé finalement de se prendre en charge, efficacement? On se le demande, puisque Macky Sall prône l’idée d’une intervention militaire musclée sur le terrain, sans lésiner, sans « faire la fine bouche », cela est adressé à la MINUSMA et à Barkhane, à croire que Macky Sall pense que les moyens de ces deux forces sont inépuisables, ensuite, aucune allusion n’est faite sur le quiproquo d’Abeïbara, une pomme de discorde ; la France, par la voix de la ministre de la Défense, ébouillantée vive par cette affaire, parle de coopération dans le domaine de la sécurité et met l’accent sur la sécurité intégrée, elle réitère et reprend le idées de Macron que la France n’abandonnera pas ses partenaires. IBK, lui, se propose et décide de chercher jusqu’à son dernier souffle les moyens pour défendre son pays, mais pas seul. On voit bien que l’on va visiblement à hue et à dia et pas droit sur la cible principale. Vont-ils accorder leurs violons pour la déclaration finale ? Attendons de voir.