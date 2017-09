Culture : un Guinéen, couvert d’éloges par l’Ambassadeur du Japon, après avoir été décoré de l’Ordre du Soleil Levant

Le gouvernement japonais a décoré le 29 avril 2017 M. Ousmane Youla Sankhon pour, dit-on, sa contribution à la promotion des relations d’amitié et de compréhension mutuelle entre le Japon et la Guinée. Il s’agit de la prestigieuse distinction appelée Ordre du Soleil Levant, rayons d’or et d’argent.

Ce lundi 25 septembre, l’ambassadeur du Japon en poste à Conakry a offert un déjeuner au cours duquel il a profité pour parler de l’heureux récipiendaire. Selon SE Hisanobu Hasama, M. Sankhon est de ceux qui ont initié les relations entre le Japon et la Guinée. Et qui a personnellement ouvert l’ambassade de Guinée à Tokyo en 1972.

«C’est lui qui a délivré le visa à l’équipe japonaise de construction de topographie. Grâce à cela, la Guinée a su se reconstruire dans le domaine agricole et infrastructurel. Donc, nous devons beaucoup de succès de relations en Guinée à M. Sankhon», témoigne le diplomate nippon.

Résident au Japon depuis plus de 40 ans, Ousmane Sankhon a servi comme conseiller à l’ambassade de la République de Guinée au Japon, de porte-parole de l’Association de l’amitié Japon-Guinée et de conseiller auprès de l’Association d’échanges Guinée-Japon. Très connu au Japon tant pour ses émissions à la télévision japonaise et ses interventions sur la culture, l’éducation et les similarités entre le Japon et la Guinée que pour ses activités en faveur de la compréhension interculturelle.

La décoration, l’Ordre du Soleil Levant, rayons d’or et d’argent, qui lui est décernée est une consécration qui récompense l’homme pour son combat dans la promotion du secteur dans lequel il excelle. Le prix est décerné aux citoyens étrangers pour leurs contributions exceptionnelles dans leurs domaines d’activité.