La rencontre du président avec les artistes n’a non seulement pas visé les vrais objectifs du moment, mais elle est passée loin de la plaque. Le problème de l’élection miss-Guinée, qui a fait cacophonie et scandale au sein du gouvernement, n’a pas été abordé. On rappelle que le Premier-ministre avait apprécié et avait offert 20 millions de francs guinéens aux lauréates, mais le ministre de la Culture, sous la pression des réseaux sociaux, avait trouvé que l’organisation était scandaleuse.

Si la Guinée veut lancer ses beautés dans les concours internationaux, il faudrait bien qu’elle se conforme aux règles du jeu. Comment cette affaire a été lavée au conseil des ministres, personne ne le dit, mais on est sûr qu’elle n’est pas restée lettre morte. L’absence du ministre de la Culture à cette rencontre fait poser des questions. Le COMIGUI reste suspendu, ou quoi ?

Qu’à cela ne tienne, à Sèkhoutouréyah ce mercredi 22 février, on a parlé de la création d’un fonds de soutien en faveur des artistes : Il faudrait faire la distinction. Il y a des vrais artistes novateurs et créateurs, qui fouillent pour ressortir du terroir les richesses traditionnelles ; il y a des flagorneurs, flatteurs, des faiseurs de roi, qui chantent une personne ou une famille et qui leur tissent des généalogies royales, il y a des griots politiques et enfin, il y a la « racaille » de la musique urbaine, des iconoclastes mal aimés et qui s’en balancent. Ce sont eux qui contribuent au changement. Ce fonds sera destiné à quelle catégorie d’artistes, de façon prioritaire, puisque tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne ? Voila un sujet à polémique dans le futur, si ce fonds n’est pas détourné.

Certains pensent que les anciens artistes, qui ont passé toute leur vie au service du pays, qui ne peuvent plus tirer leur épingle du jeu par l’âge et surtout par les goûts prononcés pour la modernité des nouvelles générations, ceux-ci doivent bénéficier de ce fonds. Les autres jeunes artistes, la seule façon de les aider sans distinction est de libérer d’abord les espaces culturels, les plages et autres salles de spectacle pour les laisser s’épanouir librement.

Les artistes de la musique urbaine n’ont besoin d’autre chose que d’être encadrés par la sécurité ; ensuite, organiser des grands spectacles avec des artistes internationaux en faisant prendre part à tour de rôle les autres artistes avec des cachets pour leur permettent de tirer leur épingle du jeu. Les opérateurs culturels ne doivent pas inviter seulement les artistes internationaux au détriment des nationaux. Il faut aussi faire la promotion des artistes nationaux.

Il est vrai qu’il faut critiquer et proposer des solutions pour changer. Le monde est en perpétuels bouleversements politiques, et les jeunes Africains, qui sont branchés aux réseaux sociaux et à l’internet, ont trop souvent tendance à sauter et à brûler les étapes, oubliant que la démocratie occidentale actuelle a fait éclosion depuis la Révolution Française de 1789, et qu’elle n’a pas encore atteint la perfection, plus de trois siècles après. Et eux, artistes de contestation, savent exactement ce qu’ils décommandent, à savoir, « ne pas faire comme le nouvel entrant dans la danse »…

Les deux grands pays de démocratie que sont la France et les Etats-Unis, n’ont-ils rien à se reprocher dans la gouvernance et dans la gestion de la rue ? Les Jeunes Africains, qui n’ont pas connu l’esclavage, la colonisation et la dictature des partis uniques, veulent atterrir devant ces pays occidentaux. Quand le « Balais Citoyen » et « Y-en-a marre » sont allés en RD Congo, ont-ils pu faire fléchir quoi que ce soit, sinon que d’enfoncer les siffleurs de Fillimbi ? Jeunes leaders d’une cause perdue d’avance par sa précocité, réfléchissez avant d’agir.

Où sont les pionniers de cette musique de contestation, comme les Alpha West, pour ne citer que lui ? Où sont les chansons qui ont vanté les personnes déchues politiquement ?

Les Elie Kamano, Takana Zion, Koundou Waka, instinct Killers, Banlieusards et autres Lama Sidibé… doivent revenir sur les scènes guinéennes. Ce sont eux la richesse de ce pays, mais aussi et surtout, sauront-ils comprendre que personne n’aime s’entendre insulter et critiquer dans une belle et spirituelle mélodie pour quelle raison que ce soit ? Le gouvernement gagnerait plus en cherchant à ramener toutes les brebis égarées, ce sera la victoire de la culture guinéenne, pas en cherchant à diviser.

Enfin, la rencontre de Sèkhoutouréyah de ce mercredi fera parler encore de son vacuum ?