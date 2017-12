Culture: arrivés 3eme lors au FENAC, les artistes de N’Zérékoré présentent leur prix aux autorités

Après leur brillante participation à la 16eme édition du Festival National des Arts et de la Culture (FENAC) qui s’est tenue à Conakry et qui les a vus se hisser à la troisième place, les artistes de N’Zérékoré ont été reçus ce mercredi 06 décembre 2017 par les autorités régionales.

La 16eme édition du festival national des arts et de la culture de Guinée s’est tenue du 27 novembre au 1er décembre 2017 à Conakry, sous le thème « consolidation de la paix ». Il a regroupé des artistes venus des 7 régions administratives du pays plus la zone spéciale de Conakry.

Les artistes de N’Zérékoré qui ont joué dans sept disciplines ont occupé la troisième place, derrière Conakry et Kindia. Les représentants de la ville de Goikoya Zogbélémou au FENAC ont obtenu des satisfécits et une enveloppe de cinquante millions de francs guinéens.

« Après la quinzaine artistique 2017, les troupes et orchestre retenus ont été convoyés à Conakry pour cette compétition nationale. Nous avons compéti dans sept disciplines à savoir : le ballet, l’orchestre, la percussion, l’humour, le théâtre et la musique urbaine. La compétition était nationale donc comprenez qu’il y avait d’autres talents… Néanmoins, nous nous sommes battus et nous avons obtenu la troisième place derrière Conakry et Kindia, avec une enveloppe de 50 millions de francs guinéens et des satisfécits de la part du président Alpha Condé. Une façon de soutenir les artistes et les encourager », a indiqué Louis Grovogui, inspecteur régional de la culture qui a conduit les artistes devant les autorités.

Poursuivant, il demandera aux autorités de soutenir les artistes qui, selon lui, vivent dans des conditions difficiles.

« M. le Gouverneur, nous voulons aussi vous confier ces artistes parce que ce sont des pauvres, ils n’ont rien. Il faut les soutenir car je connais leur situation et je suis toujours avec eux », a sollicité l’inspecteur Grovogui.

Pour sa part, le gouverneur de région a salué l’exploit des artistes avant de les inviter à redoubler d’ardeur.

« Il faut être comme vous pour pouvoir décrocher la troisième place d’une compétition nationale devant les artistes de Conakry et des autres régions. Je vous adresse donc toutes mes félicitations. Mais je veux vous dire une chose, aujourd’hui vous avez obtenu la troisième place avec 50 millions. La prochaine fois, je veux avoir les 200 millions. Autrement dit, la première place. En venant à N’Zérékoré, j’ai dit au ministre de la culture qui est un ami à moi, que je viens pour relancer les arts et la culture. Vous devez donc m’aider à honorer mon engagement », dira Sébastien Tounkara, gouverneur de la région de N’Zérékoré qui a par la suite réaffirmé sa volonté à accompagner les artistes de la région.

Il faut rappeler que l’année dernière, lors de la 15eme édition, la région forestière s’est illustrée en chœur et en orchestre moderne dont les premières places ont été raflées par N’Zérékoré et Yomou. Cette année, le classement a été fait par région.