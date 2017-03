Composés de jeunes leaders issus de différentes organisations non-gouvernementales, le collectif ‘’La voix du peuple’’ a animé le lundi 27 février, une conférence de presse dans la salle Elhadj Koula Diallo de la Maison de la presse, a-t-on constaté sur place.

Les conférenciers du jour sont brièvement revenus sur la journée de manifestations du lundi 20 février dernier auxquelles, « La voix du peuple » a pris part et qui a conduit à l’arrestation de sept de leurs membres dont une fille.

Faisant lecture de leur déclaration, ils ont condamné avec fermeté « ces abus, exactions et violations des droits humains ayant entraîné 8 cas de morts par balles, plus d’une trentaine de blessés et plusieurs boutiques vandalisées.» Et d’exhorter le gouvernement guinéen à travers la chaîne judiciaire à ouvrir des enquêtes afin de traduire les responsables à tous les niveaux en justice et de dédommager les victimes.

De même, ces jeunes ont salué l’accord obtenu entre les syndicats et le gouvernement guinéen mais tout en invitant ce dernier à tout mettre en œuvre pour le respect des clauses de cet accord, a laissé entendre Baïlo Barry, président de l’ONG Destin en main qui a prononcé leur déclaration.

Déterminé à faire respecter les droits des citoyens, ledit mouvement a invité tout un chacun à opter pour une nouvelle manière de manifester, peu connue des Guinéens. Il s’agit du sit-in qui consiste à rester assis sur la voie publique tout en scandant les maux que nous dénonçons. C’est ce à quoi exhorte Hassane Hilal Sylla, journaliste et président de l’Association des journalistes pour le Développement Durable (AJDD Guinée) et ses pairs. Pour l’activiste reconnu sous le pseudo Frère Bah « Le gouvernement a tout intérêt ainsi que le peuple à ce que de telles manifestations soient encouragées.»

Passer par des manifestations mais tout en respectant les procédures en la matière, le mouvement « La voix du peuple » entend poursuivre sa mission, celle de contribuer à résoudre les problèmes et éventuellement de prévenir de potentielles crises pour le bien-être sociopolitique et économique du pays. Parce qu’ils sont une force de pression, s’en félicite-t-il.