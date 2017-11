Crise postélectorale en Afrique : Liberia, le syndrome du Kenya

Il y a aussi quelque chose de louche dans l’élection au Liberia. On veut changer l’ordre du tiercé parce que l’homme du pouvoir libérien a été battu sur le terrain par un « hétéroclite » à près de 10 points. Peu importe, fût-il un grand footballeur et Ballon d’or qui a plus de popularité auprès de la jeunesse que n’importe quel politique libérien.

Dans l’entendement des hommes qui ont bâti leur carrière dans la politique, une jalouse coterie, un syndicat d’initiés, il est à éviter que des « intrus » aient accès au pouvoir. Les Pélé, Zico, Maradona ont eu pas ou peu de succès dans cette autre carrière réservée. On a vu aussi Youssou Ndour au Sénégal et Jean-Philippe Marthély en Haïti, qui n’ont pas eu accès au secret d’initié pour une onction spécifique des faiseurs de roi de ce monde.

Dans l’ordre de ce tiercé, pas besoin de photo-finish, il y avait clairement George Weah en tête avec 38,4, vient en seconde position Joseph Boakai 28,8 et Charles Walker Brumskine en tirant la langue avec 9,6%. Si telle est la réalité des urnes, même la coalition et l’addition arithmétique des chiffrés des deux poursuivants n’arriveraient pas à détrôner Weah. A 38,4 contre 38,4, égalité absolue, il faut les tirs au but pour les départager, mais ça, c’est en mathématiques pure, pas en mathématiques sociales.

Si beaucoup de Libériens ont voté pour le footballeur, c’est que les politiques ont montré leur limite. On dit que Ellen Johnson Sirleaf n’avait pas pu mettre fin à la corruption qui freine le Liberia, son vice-président a ramassé le pot cassé, et ça, encore, c’est depuis le 10 octobre. Les choses se sont bien dégradées avec les révélations de la Fédération Internationale des croix Rouges. On parle d’un détournement de plus de 5 millions d’euros destinés à la lutte contre Ebola entre 2014 et 2016. Les miettes de ce gâteau de magouilles seraient à retrouver en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia. Ça tombe mal.

Du coup, l’ardeur de porter réserve contre les fraudes du premier tour de l’élection freine des quatre fers. Au lieu que ce soit le second, c’est le troisième qui porte plainte. On aimerait savoir s’il y a eu bourrage des urnes dans les fiefs de Weah ou de Boakai. Dans les fiefs de Weah sous haute surveillance, cela était-il possible ? Ni la Cour suprême ni la CENI ne se prononcent. La date du second tour, qui doit normalement avoir lieu le 7 octobre, n’est pas connue ce matin du 6 octobre. Les signes des tâtonnements à tous les niveaux au Kenya semblent se reproduire au Liberia, mais le Liberia n’est pas le Kenya, il est entre la Côte d’Ivoire et la Sierra Leone, a-t-on besoin de rappeler que toutes les atrocités humaines y ont été vues ?

Ce qui est compromettant, c’est que Ellen Johnson Sirleaf, la présidente sortante, est toujours présidente en exercice de la CEDEAO, dont le silence est dérangeant. Quant à l’Union Africaine, motus et bouche cousue. Cependant, une chose doit être claire : si le Liberia tombe dans l’anarchie, ce sera l’anomie partout. C’est autrement plus sensible qu’en Afrique australe. Peut-on l’obvier?