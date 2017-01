Le compte à rebours a commencé. Contre vents et marées, Yahya Jammeh, par orgueil ou par entêtement, a choisi de croiser le fer avec le monde entier. En mettant ses pairs de la CEDEAO et surtout ceux du Nigéria, du Libéria et du Ghana dans l’impossibilité de le convaincre de céder le pouvoir à Adama Barrow, il les a fait perdre la face devant la postérité, cela ne plait à personne, à commencer par Muhammadu Buhari du Nigéria, qui n’a pas tardé à déployer ses forces.

Dans ce bras de fer, Yahya Jammeh a suivi la même voie que Laurent Gbagbo. «Même si on n’aime pas le chien, il faut reconnaître qu’il a des dents blanches ».

En effet, l’embrouillamini qui a suivi dans le comptage des voix de la commission électorale gambienne en est pour quelque chose, mieux encore, se montrant plus pressé que la musique, Adama Barrow l’a fait braquer et se lover, les menaces de poursuites judiciaires contre lui ont fini par l’affermir dans sa entêtement. Alors qu’il était prêt à se retirer tranquillement dans ses terres, comme un citoyen ordinaire.

Certains pourraient penser que Yahya l’imprévisible est capable de faire un retourné acrobatique un beau jour, pour un oui ou pour un non, mais on en n’est pas encore là.

En dehors de ces points à souligner, il a aussi demandé de refaire le comptage des voix. Chose qui n’a pas été possible, pour une raison ou pour une autre, comme à peu près en Côte d’Ivoire où Gbagbo n’avait pas reconnu le verdict des urnes. Sous l’impulsion de la France, une résolution et une participation effective de l’ONU ont débouté Laurent Gbagbo et les vainqueurs lui ont fait passer un sale quart d’heure avant de l’envoyer à la CPI.

Tel n’est pas le cas avec Yahya Jammeh. Le Conseil de Sécurité a pris une résolution, mais l’ONU ne veut pas se salir les mains. Elle met simplement tout le nécessaire à la disposition de la CEDEAO pour faire le job. C’est là où Yahya Jammeh va avoir probablement le destin de Kadhafi pour avoir défié le monde entier et pour avoir franchi la ligne rouge.

Reste à savoir si les forces en attente de la CEDEAO vont avoir la main lourde ou légère. Entre la CPI et l’effacement total, le pas peut être franchi, soit par la pugnacité et la résistance de Yahya, soit par une bavure quelconque.

Bavure, il y en a déjà. La communauté africaine a créé l’irréparable, en ce sens qu’aucun autre dictateur africain n’acceptera plus jamais de refaire l’expérience de Yahya Jammeh, celle d’accepter d’organiser une élection transparente et de reconnaître sa défaite, et pour cause, la suite est plus amère que de rester cramponner au pouvoir, même en étant au ban de la communauté internationale. L’exil a quelque chose d’humiliant et de restrictif.

Cependant, le désamorçage de la bombe est encore possible pour stopper in extrémis l’irréparable et pour éviter l’extrémum de la Force d’intervention militaire très déterminée, en marche sur Banjul.

Maintenant que Yahya a vu que la partie de blague est bel et bien terminée, il peut se rendre à l’évidence. Bénéficiera-t-il d’une dernière chance ? Qui pourrait encore changer le cours de l’histoire ? A qui aussi le prochain tour ?

En tout cas, tout a été dit dans cette affaire.