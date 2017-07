Crise libyenne : Macron a réussi à rassembler le pot cassé, reste à le recoller

Le président français sait saisir la balle au bond. La crise en Libye était un os pour tous les Occidentaux. Personne n’a songé prendre les initiatives sur le sujet après avoir cautionné la dérive de la résolution 1973. La « no fly zone » a été transformée en espace de bombardement de Kadhafi sous les yeux et la barbe du Conseil de Sécurité.

Le boomerang du laxisme de l’ONU retourne à la face du monde par la montée du terrorisme international. Des observateurs avaient tiré à deux mains la sonnette de mise en garde de déstabiliser Kadhafi, mais un certain « philosophe » du nom de Bernard Henry Lévi, alias BHL qui a des amis en Guinée, avait convaincu Nicolas Sarkozy de ne pas y aller de main morte.

Si on continue de parler toujours de BHL, c’est que cet homme avait continué de soutenir mordicus le bien fondé de ses instigations et que si c’était à recommencer, il le referait sans hésiter. Que d’aveuglement et d’arrogance ! Il y avait un combat entre ceux qui rejetaient l’intervention et BHL. Il a gagné la première manche de renverser Kadhafi, une victoire à la Pyrrhus dont Emmanuel Macron cherche à recoller les morceaux sans savoir par où commencer. Réussira-t-il ?

Certains indicateurs font dire qu’avec un peu de persévérance et de lucidité, le président français y parviendra. Les attentats dans les capitales européennes ont soulevé les populations islamophobes un peu partout, en Allemagne, en Angleterre, en France… mais la clé ne se trouve ni à Paris, ni à Londres ni à Tripoli, elle se trouve entre Riyad et Doha.

Les analystes et stratèges internationaux avaient identifié l’Arabie Saoudite comme soutien de Al Qaeda et le Qatar et l’Iran comme soutiens de l’EI. Voilà que Al Qaeda est en voie d’extinction pour la montée de l’EI, les choses se gâtent entre le Qatar et l’Iran et les autres monarchies du Golfe (Arabie, Emirats, Koweit, Bahreïn) qui le pointent du doigt et le sanctionnent. Du coup, selon les analystes, le financement de l’EI est fermé en Libye pour simplifier tout.

Sans financement, les terroristes de Libye sont sevrés et ne pourront plus continuer à mener des actions d’envergure. Entre le maréchal Haftar et Sarraj, les deux chefs des fractions, on ne sait sur lequel miser véritablement et sûrement et qui est derrière ces deux pour tirer les ficelles, mais s’ils ont été opposants à Kadhafi, c’est qu’ils avaient des arrières solides.

Pour désamorcer cette crise à emmanchements multiples, il faudrait trouver les voies et moyens de mettre l’Arabie Saoudite et le Qatar à la même table de négociation. L’entente entre ces deux riches est primordiale pour l’éradication des attentats terroristes.

La conférence internationale sur le terrorisme n’est pas ailleurs. Dans l’intérêt économique de tous, parce que les sanctions économiques contre le Qatar depuis plus d’un mois touchent aussi bien les auteurs des sanctions que le sanctionné, il faut une détente. Les premiers signes sont visibles puisque les sanctions se sont assouplies. Le feu est presque éteint mais les braises sont bien sous la cendre. C’est là que la France doit venir faire des propositions.

Enfin, entre Haftar et Sarraj, la formation d’un gouvernement d’union nationale reste problématique, Ne sont-ils pas en otage des fractions, sont-ils maîtres de la situation, en dépit des promesses tenues à Paris pour réjouir Macron ? L’épine de l’Europe est certes à Tripoli, mais sa racine est dans le Golfe.

La balle est dans le camp de l’UE, pas de Emmanuel Macron, seulement. Récoler les morceaux du pot cassé ne sera pas si facile que le laisse paraître la rencontre de Paris.

Moïse Sidibé