Le dénouement plutôt heureux de la crise gambienne grâce à l’implication personnelle du président Alpha Condé aux côtés de son homologue de la Mauritanie, l’éventualité d’une élection de Alpha Condé à la présidence de l’Union Africaine, sa visite annoncée à Kankan ainsi que la promesse d’acquisition d’un avion pour la Guinée, sont, entre autres, des sujets que le PEDN, à travers son Responsable de la Communication, François Bourouno, a débattus ce mardi avec Guinéenews.

Victoire diplomatique de Alpha Condé dans la crise gambienne…

«Le PEDN remercie tous les acteurs pour les efforts fournis dans la crise gambienne. Dans cette crise, tous les moyens utilisés ont porté fruit. La CEDEAO a été claire dès au début en privilégiant le dialogue. Il faut dire c’est l’usage de la force qui a affaibli le président Yaya Jammeh qui a fini par quitter le pouvoir pendant que les militaires de la CEDEAO étaient arrivés sur le territoire gambien. Le président Yaya Jammeh a été lâché par son état-major et il n’avait plus d’espoir. C’est pourquoi, il trouvait une porte de sortie quand les efforts complémentaires sont venus s’ajouter».

Eventualité d’une élection d’Alpha Condé à la tête de l’Union Africaine (UA)…

«Alpha Condé cherche à être le président de l’Union Africaine. Le PEDN n’est pas contre que la Guinée assure les fonctions du président de l’UA, un leadership sur le plan continental… Mais, nous déplorons le choix par rapport à ce contexte actuel. Je rappelle que la présidence de l’UA n’est pas prise en charge par le continent Africain mais plutôt, elle est prise en charge tant sur la plan financier et logistique par le pays qui assure la présidence. Alors, imaginez la charge que cela fait sur une économie qui a subi des crises et qui est en train de traverser une récession… Au lieu qu’on s’occupe de cela, on continue à demander à exercer la présidence de l’UA», a-t-il dénoncé.

Visite annoncée du président Condé à Kankan ainsi que sa promesse de doter la Guinée d’un avion…

«Le président de la République a décidé de se rendre à Kankan en début du mois prochain. Nous n’avons aucune réserve sur son déplacement mais, nous condamnons avec fermeté l’usage des fonds publics. Chaque préfet de la Haute-Guinée vient de recevoir une enveloppe de deux milliards de francs guinéens pour faciliter la mobilité des citoyens. C’est après avoir tenté le dispositif du RPG qui ne répondait pas qu’ils ont fait face aux populations de toute la région de la Haute-Guinée. Tenez-vous bien, deux milliards par préfecture, c’est une saignée financière que nous déplorons alors que le peuple de Guinée est en train de souffrir».

La promesse…

«Nous condamnons la démagogie étatique qui est en train de s’exprimer. Le chef de l’Etat a promis l’arrivée d’Air Guinée alors qu’il est dans l’incapacité de trouver un appareil pour le pays. Alpha Condé est en train de recourir à un service de location auprès d’un certain partenaire. Il a demandé ce dernier d’accepter que le logo d’Air Guinée soit mis sur son avion pour son déplacement qu’il effectuera à Kankan. Je dirais que c’était manque de sérieux de la part des hauts cadres du pays qui cherchent à tromper les populations à travers ces genres de pratiques».