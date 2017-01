La crise gambienne, née après la présidentielle du 1er décembre 2016 avec l’élection de Adama Barrow comme président et le revirement du président sortant Yahya Jammeh qui refuse de quitter le pouvoir, continue de susciter des réactions un peu partout à travers le monde.

En réponse à l’entêtement du président Yahya Jammeh qui refuse de quitter le pouvoir, la CEDEAO a décidé d’intervenir militairement pour déloger le ‘’Babili mansa’’. Mais pour le président du Conseil National des Organisations de la Société Civile de Guinée (CNOSC), l’intervention militaire n’est pas la solution à cette crise. Même s’il soutient que Yahya Jammeh doit partir.

« Je suis membre du bureau exécutif du forum de la société civile de l’Afrique de l’ouest, nous avons déjà une déclaration qui a été publiée à Abuja et qui est en ligne et dont je partage suffisamment le contenu. Le règlement de la crise gambienne ne doit pas être militaire mais plutôt diplomatique et politique. Parce qu’il y a des pays qui sont dans la même posture que la Gambie qui n’ont pas subis une telle pression de la communauté sous-régionale », a indiqué Dansa Kourouma, en séjour à N’Zérékoré au micro de Guinéenews.

Selon lui, il est inacceptable que la CEDEAO fasse une politique de deux poids deux mesures.

« Nous dénonçons la politique de deux poids deux mesures dans le comportement des dirigeants de l’Afrique de l’ouest. Rien ne justifie que Yahya Jammeh se maintienne au pouvoir par cette manière mais rien ne justifie également cet acharnement de la communauté sous-régionale sur un cas comme la Gambie. Mon avis est que la CEDEAO, les chefs d’Etat africains doivent éviter cette politique de deux poids deux mesures », précise t-il.