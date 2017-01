Le chef de l’Etat guinéen Alpha Condé fait l’objet d'éloges depuis qu’il a réussi à dénouer la crise qui prévalait en Gambie. Pour le porte-parole de l’opposition Aboubacar Sylla qui s’est exprimé ce lundi 23 janvier au téléphone de Guinéenews, c’est incontestablement un succès diplomatique.

D’abord, le président du parti de l’Union des Forces du Changement (UFC) Aboubacar Sylla a rappelé qu’il n’est pas un opposant qui est dans le déni de tout ce qui vient de la mouvance présidentielle. De toutes les façons, le député Sylla a relativisé ce succès en disant qu’il a été possible grâce aux présidents Guinéen et Mauritanien qui ont incité le président Yaya Jammeh à partir. Selon Aboubacar Sylla, cette médiation a été possible par ce qu’en même temps, il y avait le contingent de la CEDEAO qui avait déjà investi le territoire gambien.

«Il faut féliciter la CEDEAO parce que personne ne croyait qu’elle était à mesure de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie aussi susceptible que redoutablement au point de manier la carotte et le bâton pendant que ses forces étaient efficacement et rapidement regroupées sur le territoire gambien et prêtes à en découdre avec ceux qui restaient dans la garde du président Yaya Jammeh. En même temps, on lui (le président Yaya Jammeh, NDLR) a laissé pour quelques heures, une chance ultime afin qu’il se ravise en quittant au pouvoir pour éviter que le sang ne coule», a-t-il expliqué.

Plus loin, Aboubacar Sylla a dénoncé ce qu’il appelle la stratégie de deux poids deux mesures de la CEDEAO qui souvent, selon ses propres termes, adoube les présidents à se maintenir au pouvoir sur la base des fraudes électorales, mais cette fois-ci, a-t-il dit, a tenu à restaurer l’ordre constitutionnel au prix d’une intervention armée.

En tout état de cause, c’est une très bonne chose, s’est-il réjoui avant de rappeler que c’est le deuxième succès diplomatique du président Alpha Condé ces deniers temps après la résolution de la crise Bissau Guinéenne où il s’est impliqué avec bonheur et réussite.