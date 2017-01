Le suspens continue, Yahya Jammeh continue à mener tout le monde en bateau. Alpha Condé a demandé le renfort de Mohamed Ould Abdel Aziz de Mauritanie auxquels s’est volontairement joint Marcel de Souza. Le monomaniaque schizophrène leur a sorti deux nouveaux lapins de son boubou à col blanc: il veut rester pour faire la passe, lui-même à Adama Barrow, histoire pour lui de gagner quelques heures dans l’espiègle histoire de narguer la force d’attente stoppée à la dernière minute. Ensuite, il demande de rester en Gambie comme citoyen libre, ce qui fera une peur bleue à celui qui a prêté serment en dehors du pays.

Malgré tout, le fait de freiner des quatre fers et de se soumettre aux caprices de Yahya ne fait qu’augmenter et honorer la sagesse de la CEDEAO. Désormais, aucune alternative n’est plus en sa possession, mais il cherche à jouer à la prolongation et personne ne sait la durée du temps additionnel. On se demande si Yahya ne leur fera pas passer la nuit de ce 20 janvier. Il sait que la notoriété publique et l’image de marque, auxquelles tiennent bien les médiateurs, dépend de son abdication, ou de sa reddition. Il y a donc un prix à payer, rester encore quelques heures. Son prix de quitter la Gambie lui permet ce sacrifice. Mais à force de trop tirer sur la corde et d’agacer les derniers médiateurs, il est cuit. Plus que cuit, puisqu’il n’a plus de soutien, le peuple, les militaires, les membres de son parti et de son gouvernement et si on n’abuse, même ses proches, sont tous à bout des nerfs. La longanimité de la CEDEAO est élogieuse. La vingt-cinquième heure viendra à point nommé.

Si le président guinéen réussi là où bien d’autres personnes influentes de la sous-région ont échoué, un véritable camouflet pour eux, c’est un ascendant certain pour lui. La Guinée et la Mauritanie, en plus de la commission de la CEDEAO, en désamorçant cette bombe, auront été la planche de salut pour la Gambie, pas seulement pour Yahya Jammeh. Une intervention militaire aurait miné pour longtemps ce petit pays. Les frustrations et exactions ethniques de la classe au pouvoir sont bien tenues et maintenues sous une chape de plomb. Le grand soulagement d’une éventuelle sortie heureuse de crise, c’est du côté des populations innocentes qui ne savent à quel Saint se vouer et aussi des déplacés qui seront certains de retrouver leurs maisons et leurs biens épargnés des destructions incommensurables, sans compter des règlements de compte des anciens brimés sur les anciens caciques, dignitaires et privilégiés. Parler d’une guerre civile n’est pas exagéré. Ceux qui ont connu tant soit peu le climat social méphitique dans ce pays en parlent de façon à croire que l’implosion était en phase terminale de préparation.

Yahya Jammeh aurait-il compris cette lame de fond pour organiser cette élection, qui tire en longueur ? Allez savoir ou le demander à Tibou, simplement. Mais vu son refus têtu, il y a quelque chose qu’il faut tenir en compte : les provocations suscitées de l’extérieur à Adama Barrow sont pour beaucoup par le braquer ainsi.

Yahya n’a plus le pouvoir, il est fini, mais pour autant, faut-il ne pas reconnaître qu’il at une part de légitimité ? S’il arrivait quelque chose d’irréparable à Yahya qui aurait eu lourd sur la conscience, si ce n’est ceux qui ont aiguisé Adama Barrow à le pousser à la faute ? Macky Sall pouvait avoir la conscience tranquille ?

Désolé de le dire avec cette vérité abrupte mais, les choses sont telles qu’elles sont. Ne pas les exprimer ainsi, c’est faire montre et preuve d’une pusillanimité d’opportuniste. Les hommes ont trop souvent tendance à abandonner ceux qui sont en situation irrémédiable pour ne soutenir et encenser que les vainqueurs, c’est une injustice morale et une malhonnêteté intellectuelle.

Les ‘’Gaïndés’’ comprendront. Ils savent que le monde est conscient des immixtions et provocations sporadiques de Yahya, mais le pousser de façon aussi flagrante à la faute, c’est comme qui dirait : qui veut tuer son chien, l’accuse de rage. Cela, on le leur dit honnêtement et amicalement.

Qui aussi n’a pas respecté sa promesse de le laisser vivre comme un simple citoyen ? Au lieu de s’en tenir à cette promesse, c’est une menace de la justice que l’on lui a brandie. Adama Barrow et Macky Sall en auraient eu des regrets non seulement vis-à-vis de Yahya mais aussi et surtout vis-à-vis du peuple de Gambie, qui, au lieu d’être heureux du départ de Yahya, pleurerait sur le chaos causé par son départ.

Heureusement qu’il y a un deus ex machina. En Guinée, on l’appelle Alélédjö. Et c’est à l’honneur de tous les Guinéens, les Gaïndés, de la CEDEAO et de Souza qui s’est ravisé pour accourir au sauvetage.

Au moment où ces propos anticipés sont émis, les négociations continuent, ils sont à la mosquée pour la prière du vendredi. Peut-être que Allah dira à Yahya de suivre la voie de la sagesse. Affaire à suivre…