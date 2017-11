Crise des enseignants : Alpha Condé menace de fermer les radios !

Tel qu’annoncé dans une dépêche précédente, au siège du RPG-arc-en-ciel ce samedi 25 novembre, le fondateur du parti et par ailleurs, chef de l’Etat, Alpha Condé a menacé toute radio qui diffuserait le communiqué du syndicaliste Aboubacar Soumah, Secrétaire général adjoint du Syndicat Libre des Enseignants Chercheurs de Guinée (SLECG).

Voici l’extrait de son discours !

« Cet après-midi, je vais rencontrer le syndicat, les parents d’élèves et les patrons des radios. Nous avons signé avec le syndicat et nous sommes tombés d’accord. Pourquoi quelqu’un peut se lever et faire la rébellion ? Mais ce qui est très grave, c’est qu’il y a des radios qui diffusent or, quand quelqu’un est dans la rébellion, celui qui diffuse est complice. J’ai dit lors de la réunion qui s’est tenue, que désormais, toute radio qui diffusera le communiqué d’Aboubacar Soumah, sera fermée parce qu’elle sera complice.

Nous ne voulons plus qu’il y ait l’anarchie en Guinée ; les syndicats ne peuvent pas s’engager et quelqu’un se lève pour aller contre ça. C’est l’anarchie ! Nous ne l’accepterons plus mais, nous souhaitons discuter avec tout le monde. J’ai dit, si je suis là aujourd’hui, la presse a joué un grand rôle, elle m’a accompagné et je reconnais mais, il faut que la presse guinéenne soit à la hauteur. Heureusement, la Francophonie a dit qu’il va les aider pour leur formation, ils ont choisi un thème, professionnalisme et investigation. Nous allons accompagner la presse avec la Francophonie pour les aider pour être professionnels à faire des investigations parce que nous avons besoin et la démocratie a besoin d’une presse saine…je suis venu pour que vous me voyez, je ne suis pas malade et je suis en bonne santé. Je vous ai dit que moi je vivrais encore 100 ans s’il plait à Dieu…»

Pour rappel, le syndicaliste Aboubacar Soumah a déclenché une grève générale illimitée le 13 novembre dernier sur toute l’étendue du territoire national. Depuis, cet appel a plongé tout le système éducatif guinéen dans une crise explosive ayant fait deux morts et des dégâts importants. Pourtant, il faut le souligner, les autorités de Conakry qualifie cette grève d’«illégale et sauvage».