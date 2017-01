Après leurs manifestations mardi 4 janvier dans les locaux du ministère de la Fonction Publique, les enseignants contractuels ont été invités par le Conseiller principal du département à se conformer aux procédures légales de revendication.

C’est à la suite de ce conseil qu’un travail technique est en train d’être fait, depuis ce mercredi 4 décembre 2017, pour adresser des courriers à la Primature, au gouvernorat de Conakry et à la mairie de Kaloum pour une autorisation de manifester, nous a confiés Mohamed Bangoura, l’un des Porte-paroles des enseignants Contractuels.

Les 80% des cours dans les écoles sont assurés par les contractuels. Tellement que les résultats sont biaisés, notre département de tutelle n’a pu les publier. Ce sont des jeunes photocopieurs qui sont en face du ministère de la Fonction Publique qui nous ont donné nos résultats, moyennant 10 000 fg, a-t-il dénoncé. «Aucune promesse du ministre de l’Enseignement Pré-universitaire n’a été respectée. Pourtant, Dr. Ibrahima Kourouma nous a promis que nous serions prioritaires lors du concours».

Ce matin à Kankan, le leader des enseignants contractuels, Abou Camara est convoqué par le préfet Aziz Diop. Joint au téléphone par Guinéenews, M. Camara, avec un ton serein, rassure : «ne vous inquiétez pas, la solution des problèmes des enseignants contractuels se trouve à Kankan. Hier, nous étions en conclave avec les cadres de l’Inspection Régionale et la Direction Préfectorale de l’ l’Education. J’ai été ferme, j’ai dit que tant que nous n’avons pas une suite favorable à notre requête, il n’y aura pas de cours à Kankan».

Nous sommes convoqués par le préfet de Kankan Aziz Diop, poursuit M. Camara avant de prévenir : «nous savons bien que ce n’est pas lui le décideur mais, nous partons pour l’écouter comme il est le représentant du chef de l’Etat à Kankan. Je vous rassure, à n’aucun cas, le préfet Aziz Diop ne peut nous demander d’arrêter notre mouvement ou encore de changer la méthode».

Plus loin, Abou Camara a annoncé qu’il est intervenu dans les radios à Siguiri et sa communication est passée. A sa grande surprise, a-t-il dit, les autorités ont fait un autre communiqué pour dire aux élèves de venir à l’école. «Elles veulent négocier mais, j’exige une base. En tout cas, mes collègues sont fermes. Ils me disent que quelle que soit la négociation, si j’accepte, qu’ils vont me brûler vif», a-t-il fait remarquer.