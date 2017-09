Crise de taxi au départ de Labé pour Conakry: les raisons, selon le syndicat

Depuis quelques jours, les véhicules au départ de Labé pour la capitale Conakry, se font rares dans les gares routières de la place, a-t-on constaté.

Interpellé, le Secrétaire général du syndicat des transporteurs affiliés à la CNTG, El hadj Maladho Zawiya Diallo explique : « c’est vrai, il n’y a pas assez de véhicules au niveau des gares routières en ce moment. Cela est dû au fait qu’on est dans la semaine de la rentrée scolaire et c’est tous les vacanciers qui tentent de rejoindre la capitale. En plus, les pèlerins commencent à revenir et ceux qui étaient venus à l’intérieur du pays pour fêter avec les parents, s’apprêtent à rentrer. Voilà en quelques mots les causes de cette rareté de taxis. Si donc dix taxis partent à Conakry, ce n’est pas moins de deux à trois qui reviennent. Car, il n’ya pas de passager qui quitte Conakry pour Labé en ce moment. Ils préfèrent attendre à Conakry que de rentrer sans passagers.»

Par ailleurs, il faut signaler que des dizaines de personnes sont bloquées à Labé, faute de taxi sur la ligne de Conakry. Et selon un chauffeur que Guineenews a joint, le nombre de taxis en partance pour Conakry a chuté depuis quelques jours.