Crise de carburant à N’Zérékoré : consommateurs et propriétaires de stations-service crient leur désarroi

Depuis plus d’une semaine, la ville de N’zérekoré est confrontée à une pénurie de carburant au niveau des stations-service. Une crise qui amène les détaillants à vendre le litre à 12 mille francs guinéens sur le marché noir. Aussi, cette situation qui ne laisse aucun choix aux conducteurs de taxi-moto que d’augmenter les prix sur chaque tronçon.

Contacter par la rédaction locale de Guinéenews, Cécé Loua, un responsable de station-service a tout d’abord rappelé que la crise est nationale. Selon lui, elle est liée à une grève des chauffeurs des camions-citernes.

« C’est un problème national, donc toutes les villes du pays sont concernées. Mais qu’est-ce qui a provoqué cette rupture de carburant ? Il s’agit d’une grève des transporteurs d’hydrocarbure à travers leur syndicat pour protester contre une décision des compagnies pétrolières. Il s’agit de Vivo énergie et de Total Guinée. Ces deux compagnies ont amené un nouveau système en Guinée qui consiste à faire voyager le chauffeur seul sans aucun apprenti. Alors, compte tenue de l’état de nos routes, un seul chauffeur dans un camion de 40 mille litres et voir plus, je crois qu’ils se sont sentis en insécurité et voilà pourquoi ils sont en train d’observer un débrayage afin d’attirer l’attention des décideurs. Parce qu’un seul chauffeur dans un camion de Conakry à N’Zérékoré, c’est un haut risque. Et si tu tombais malade sur la route, qu’est-ce que tu vas faire ? », a expliqué Cécé Loua qui trouve légitime cette revendication des chauffeurs.

Poursuivant, il dira qu’ils ont reçu des informations selon lesquelles les négociations sont en cours à Conakry. « Nous ne savons pas quel jour ça va aboutir parce que depuis huit jours nous sommes dans cette situation», a-t-il dit vaguement.

Parlant des conséquences de cette rupture de carburant, l’opérateur économique précise : « la première conséquence, c’est l’immobilisme des gens. Le mardi à N’Zérékoré, c’est un jour de voyage. Mais si vous avez constaté, il y a beaucoup de véhicules qui ne sont pas sortis parce qu’il n’y a pas de carburants dans les stations. Et pour nous les responsables de station, économiquement cela ne nous est bénéfique. Parce qu’une station qui fait huit jour sans vente, c’est compliqué et nous ne savons pas comment payer le personnel à la fin du mois et surtout comment payer l’impôt. C’est l’impôt que nous payons qui sert aussi à payer les fonctionnaires. Donc, il y a assez de répercussions directes et indirectes.»

Et de conclure : « je demande à l’autorité centrale de prendre ses responsabilités car, c’est seulement en Guinée qu’on voit ces genres de choses. Cette crise ne va dans l’intérêt de personne parce qu’il n’y a pas un seul instant où un engin ne roule pas. Cela fait mal de voir les gens passer toute une journée dans les stations pensant qu’il y a du carburant et que nous faisons exprès de le garder. Nous n’avions jamais gardé de stock dans nos cuves. Quand ça vient nous vendons et c’est tout. »

En attendant donc de trouver une solution à cette grève des transporteurs d’hydrocarbure, les populations sont obligées de prendre leur mal en patience.