La crise de carburant qui perdure encore dans la Ville-Carrefour entraine des spéculations dans la vente de l’essence. Aujourd’hui, le marché noir s’approvisionne grâce à la complicité de certains gérants qui attendent tard dans la nuit pour remplir des bidons, a-t-on constaté sur place.

Les stations Mamou B et D, situées respectivement au carrefour Kimbély et au marché Avaria, sont pointées du doigt par des citoyens aux dires desquels, les usagers sont obligés pour avoir 20 litres, de débourser 15 mille GNF et 5 mille GNF lorsqu’il s’agit de faire le plein du réservoir d’une moto.

Le prix du litre de l’essence au marché noir varie de 13 mille à 15 mille GNF dans la journée et 20 mille GNF, la nuit.

Ce mercredi 8 février à la station Mamou D, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine a assisté aux pratiques dont se livrent les pompistes dans la vente de l’essence. Il faut donner 5 mille GNF pour être servi.

Monsieur Bah Noza, à bord de sa voiture, s’est vu refuser le service, les pompistes ne s’intéressaient qu’aux détenteurs des bidons. Monsieur Bah excédé a été obligé de recourir à la force en bloquant le pistolet de la pompe avant de pouvoir être servi.

Vu l’ampleur des spéculations au tour de la vente de l’essence, une rencontre de concertation entre les gérants des stations et des agents de sécurité est prévue pour ce jeudi 9 février. Cette rencontre vise à ramener un peu d’ordre dans la vente de l’essence.