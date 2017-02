Dans un communiquer signé par le ministre d'Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République et dont une copie est parvenue à Guinéenews, le président de la République Alpha Condé se dit " vivement préoccupé" par la difficulté de parvenir à un accord entre les syndicats et le Gouvernement. Au regard des dérapages que cela pourrait entrainer, Alpha Condé invite ‘’l’ensemble des acteurs au clame et à la retenue.’’

Par la même occasion, le président Alpha Condé a indiqué qu’il rencontrera dès son retour le mercredi 15 février 2017, au palais Sékoutouréaya, pour une séance de travail toutes les parties prenantes intéressées par les sujets en cause.

Par ailleurs, le président de la République a rappelé que ''la paix sociale est un acquis à préserver en privilégiant le dialogue et la concertation pour résoudre les problèmes qui se posent à la nation.''

Lire en pièce-jointe le dit communiqué:

Document transcrit par Sékou Sanoh pour Guinéenews.