Crise Catalane : le torchon va-t-il flamber entre la Belgique et l’Espagne ?

Carles Puigdemont a fait la «tête de mule catalane » jusqu’au bout pour semer le trouble, susciter et réveiller certaines velléités pour tirer les marrons du feu. C’est tout, l’aventure s’arrête à Bruxelles, même si les autorités belges doivent sentir un caillou dans leur petit soulier.

Il est intéressant de dire que l’histoire s’annonce joliment, à condition d’en a une idée, l’on pourrait faire des rapprochements intéressants. En effet, les Catalans ont toujours été réfractaires et insoumis à tout autre commandement et à l’occupation étrangère, comme les Guinéens, voyons :

L’histoire rappelle que la guérilla espagnole en haillons et sans vraies armes, des gueux de la Catalogne, avait chassé Napoléon 1er, quand l’empereur nabot des Français s’était aventuré avec ses troupes au-delà des Pyrénées, avant d’aller s’empaler sur une coalition européenne à Waterloo, à côté de Bruxelles devenue la capitale de l’Europe.

Les Guinéens ont une autre vision de la chose quand le grand-grand général de Gaulle contraste avec Napoléon presque en tout, avait oublié sa casquette, chassé par le NON de 1958. Napoléon avait cru pouvoir dominer facilement les Espagnols, « un enfantillage », disait-il à son entourage. De Gaulle avait tellement cru que les Guinéens étaient acquis à la Communauté, « une banalité », pensait-il sans doute, (il n’avait même pas pris la peine de jeter un œil sur le discours de cette autre « tête de mule » de Sékou Touré,

On disait que Napoléon s’était empalé sur une coalition européenne à Waterloo, et dans ce théâtre, on retrouve encore de nos jours les mêmes artistes associés avec quelques changements des rôles. A Waterloo, les Français avait croisé le fer avec les Anglais, les Allemands, les Néerlandais, les Belges, on a oublié s’il y avait des Espagnols qui l’avaient bouté hors de la Catalogne. Actuellement, à Bruxelles, ce sont les Anglais qui jouent le mauvais rôle avec le Brexit.

Comme on vient de le voir, les deux locomotives de l’Europe moderne n’étaient pas dans le même camp au 19ème siècle, et les Anglais qui avaient mis le grappin sur Napoléon, ne veulent plus faire partie de l’UE, on espère qu’ils changent d’avis plus tard. C’est cela les vicissitudes de l’histoire qui s’arrête là.

L’Europe actuelle est en train de vaciller, les turbulences sont de tous ordres : le Brexit, la montée du nationalisme jeune, même si l’hirondelle autrichienne n’annonce pas le printemps, il y a de réelles inquiétudes, des velléités indépendantistes, la question des migrants et autres choses mettent l’Europe en branle-bas. C’est le moment choisi par Carles Puigdemont de tenter le coup d’entrer dans la nasse, faisant fi de la constitution de son pays et de son arme fatale calibre 155 s’en foutant éperdument des inquiétudes de l’UE. Lâché de toutes parts et sous menace, il tente de trouver refuge en Belgique où les velléités indépendantistes sommeillent entre Wallons et Flamands, le Premier ministre Charles Michel lui ouvre largement les portes et l’accueille à bras ouverts comme tout Européen. Seulement, Bruxelles n’est pas une planque sûre pour Puigdemont. On ne voit pas comment Charles Michel pourrait ne pas exécuter ce mandat d’arrêt européen contre son protégé.

On dit qu’il a 60 jours pour s’exécuter. Puigdemont, s’il est extradé, risque une peine d’ours, 30 ans de taule, de quoi dissuader tout autre indépendantiste.

Du coup, c’est le PM belge qui est en porte-à-faux. On dit qu’il est Libéral réformateur, cela implique qu’il est du côté de Puigdemont, à moins qu’on ne se trompe et mille excuses dans ce cas, mais on le voit bien dans ses petits souliers d’être obligé de mettre des menottes aux mousquetaires catalans qui sont ses hôtes actuellement.

La question catalane risque de faire tache d’huile. Déjà, le délai de 60 jours fait poser des questions. L’extradition d’un François Compaoré entre la France et le Burkina pourrait prendre ce délai, mais entre pays de l’UE, les choses devraient aller plus vite que cela, du moins… Mais si un tel délai est nécessaire en Europe, c’est qu’il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Aidez-nous à comprendre cela, à moins de négocier la peine à la baisse, puisqu’on entend dire que les prévenus ne vont pas bénéficier d’un procès équitable, même quand les faits sont établis et les sanctions connues d’avance ?

Quels sont les recours possibles pour sortir Puigdemont de cette fourmilière ? On doute fort de la colère noire de Felipe VI et de Rajoy et on doute de la libre cour que l’UE laisse à Madrid de clouer au pilori les indépendantistes catalans.