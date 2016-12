Au cours d'une réunion, tard dans la soirée du samedi 24 décembre, le préfet de Siguiri et le gouverneur de la région de Kankan ont fustigé le comportement des sages de Bouré qui réclamaient le départ du Directeur général de la SAG, a-t-on constaté sur place.

Comme les travailleurs de la SAG et leur syndicat, les sages de Bouré, à travers un courrier, ont réclamé tout le départ du Directeur général, Abdourahmane Diaby.

Face a cette situation, le préfet Ibrahima Kalil Keita est sorti de son silence et n’a pas mâché ses mots devant les sages de Bouré.

‘’Concernant le problème de bonus entre le syndicat et le directeur général, nous avons estimé que cela sera résolu et chacun d’entre eux trouvera satisfaction. Mais, en ce qui concerne la décision des sages de Bouré qui veulent coûte que coûte le départ de Abdourahmane Diaby… Mais, je vois que le syndicat n’a pas fait un compte rendu fidèle de ce qu’on s’était dit sur la situation. On a parlé de bonus et non du départ du directeur. Vous, les sages de Bouré, on vient de recruter plusieurs de vos enfants, j’en suis un témoin. Je vous demande de faire attention à ce sujet pour ne pas nous faire perdre tous. C’est pourquoi, je trouve inconcevable le contenu de votre lettre’’, a-t-il fait savoir aux sages.

Quant au gouverneur de la région de Kankan, le General Mohamed Gharé, les syndicats ont abusé de leur droit.

‘’Je rappelle aux syndicats qu’on ne fait pas de grève sans préavis, l’issue a cette crise est de reprendre les comptes par rapport au bonus. C’est ce qu’on s’était dit. Si on entend les sages demander le départ du directeur, je trouve cela très grave. Il ne faut pas confondre les situations. D’abord, vous avez envoyé la lettre dont le contenu n’est pas conforme à nos précédents points de discussions. Siguiri , trop, c’est trop ! La Haute Guinée, trop, c’est trop ! Qu’on arrête de violer les règles et apprenons à respecter l’autorité et la loi. Vous voulez nous montré que vous êtes au dessus de la loi ? La SAG n’est pas pour Siguiri, mais Dieu a voulu qu’elle soit sur son territoire. S’il y’a un problème, nous allons être les premiers à sentir. Vous les sages qui devez être les éducateurs, c’est vous qui devenez les instigateurs de la violence’’, a-t-il dénoncé.

En attendant une issue à cette crise à la SAG, cette sortie des autorités préfectorale et régionale apaise la situation et contredit un probable départ du directeur Général Abdourahmane Diaby comme annoncé par certains travailleurs et leur syndicat qui refuse de communiquer pour le moment autour de cette dernière évolution du dossier.