Une foule indescriptible massée des deux côtés de la route de la préfecture de Coyah sur une distance de trois kilomètres, dans un cortège composé de plus de cinq cent motos, a accueilli le préfet Ibrahima Barboza Soumah, revenu au pays après des soins à l’étranger.

Tout de blanc vêtu, débout dans un pick-up d'intervention de la gendarmerie entre ses deux épouses, le préfet était à la tête d'une forte délégation composée des préfets de la région de Kindia.

Après avoir fait le tour de la ville, le préfet est arrivé au bloc administratif de Coyah tout souriant. Après plusieurs discours de joie tenus respectivement par son secrétaire général chargé des collectivités Décentralisées et celui du conseiller du Ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Dr Ibrahima Barboza Soumah, a fait une allocution dans un langage claire, plein d’énergie. Comme pour dire qu'il est revenu avec plus de force, plus d'énergie qu'avant.



Dans son discours, le préfet a exprimé sa gratitude, avant tout d'abord à Dieu le tout puissant qui l'a sauvé, ensuite au président de République, pour son soutien moral et financier et enfin à la population de Coyah en général pour leur compassion pendant cette période douloureuse.

Il a encore réitéré son engagement à continuer les actions de développement dont le prochain chantier est l'achèvement de la rénovation de la place des martyrs.



S'agissant de l'attaque, le préfet a affirmé n'avoir aucune idée sur l'attaque perpétrée sur sa personne. Mais il s'en remet à la sagesse de Dieu qui était le seul témoin de l'agression.



En tout cas son discours a permis aux citoyen de Coyah de s'assurer que leur préfet jouit encore des mêmes facultés mentales qu'avant et peut bien travailler encore.