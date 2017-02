Les préfectures de Coyah et de Dubréka sont aujourd’hui l'épicentre des conflits domaniaux dans la région de la Basse Côte. Pour y remédier, le président de la délégation spéciale de Coyah a eu une rencontre avec les chefs de quartiers et de secteurs de sa localité lundi 27 février pour échanger autour de cette question et engager des mesures concrètes de lutte contre les activités clandestines à l’origine de ces conflits domaniaux, a-t-on constaté.

« Il y a belle lurette, le ministère en charge de l’Aménagement du Territoire a pris une décision de suspension des lotissements au niveau de Coyah et Dubreka. C’est une décision salutaire, compte tenu des multiples conflits domaniaux enregistrés dans ces communes. Mais au-delà de cela, nous avons constaté qu’il y a des lotissements clandestins qui s’opèrent au niveau des quartiers. Les chefs de quartiers, ne sachant pas à quel saint se vouer, ont décidé de remonter à notre niveau les informations liées à ces lotissements clandestins. Puisque les gens refusent souvent d’obtempérer et que les chefs de quartiers ne savent même pas les dispositions qu’ils doivent prendre pour arrêter les auteurs de ces lotissements clandestins », a expliqué le Dr Mamadouba Coyah Bangoura, président de la délégation spéciale de la Commune urbaine de Coyah qui affirment que les conflits domaniaux sont régulièrement constatés dans la commune de Coyah.

Il a, à cet effet, invité les chefs de quartier et de secteurs à prendre toutes les dispositions qu’il faut par rapport à ce phénomène. « Parce que l’Etat leur a conféré le droit de contrer les malfaiteurs tels que les auteurs des lotissements au niveau des quartiers et des secteurs », a-t-il souligné.

Le Dr Mamadouba Coyah Bangoura invite les chefs de quartiers et de secteurs à remonter à temps opportun les informations liées aux lotissements clandestins afin de permettre aux autorités compétentes d’agir. « J’étais très touché par rapport à ces informations. C’est pourquoi je leur ai dit qu’ils ont la responsabilité, en tant premières autorités à veiller sur l’application des textes de loi à ce niveau. Il faudrait qu’ils prennent désormais les dispositions pour remonter rapidement et à un temps opportun toutes les informations liées à ces clandestins. Parce qu’à Coyah, la plupart des affaires devant les tribunaux concernent les conflits domaniaux. Et nous ne tolérons plus de tels actes » a ajouté le président de la délégation spéciale de Coyah.

Les chefs de quartiers et de secteurs ont, à leur tour, promis de prendre des dispositions pour éradiquer ce phénomène qui continue d’amplifier les conflits domaniaux dans la Commune urbaine de Coyah.