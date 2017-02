Une mission de la Direction Préfectorale de l’éducation (DPE) sillonne présentement les délégations scolaires de l'enseignement élémentaire de la ville de Coyah. Objectif, faire un contrôle pédagogique et administratif des enseignants et des directeurs d'écoles.

Après la rentrée scolaire effective des classes pour l'année scolaire 2016-2017, la DPE de Coyah a organisé une sortie pour faire un suivi et un encadrement rapproché des enseignants en situation de classe et les directeurs d'écoles. Au cours de cette activité, il a été constaté un délaissement total de certains enseignants qui n'accordent aucun sérieux à leur travail. Ils observent des absences notoires surtout ceux des zones rurales.

Face à cette situation inquiétante, la Directrice Préfectorale de l'Éducation (DPE) de Coyah à la tête d'une mission formée des cadres techniciens de la DPE ont entamé une tournée de travail technique dans les différentes délégations scolaires de sa juridiction.

L'objectif de la mission est de faire un contrôle pédagogique au niveau des enseignants en situation de classe et administratif pour les directeurs d'écoles. Depuis le début de Janvier, la mission est déjà passée dans les DSEE de Mangata, Wonkifong, Commune urbaine, Sanoyah et Manèah. Le contrôle dont il s'agit consiste à vérifier systématiquement chez l'enseignant, le cahier de préparation afin de faire ressortir le nombre de jours que l'enseignant s'est absenté à l'école; vérifier la répartition mensuelle du programme pour s'assurer de sa conformité par rapport au calendrier scolaire et par rapport à son contenu même; vérifier la crédibilité et la sécurisation des notes; contrôler l'ouverture du registre d'appel et l'élaboration de l'état d'avancement du programme d'enseignement en vigueur pour savoir si l'enseignant est à retard ou en avance.

Pour les directeurs d'école, il s'agit de contrôler chez eux, le registre centralisateur des notes, le cahier de contrôle de présences des maitres, le cahier de visite médicale du personnel et le Procès- verbal d'analyse et d'interprétation des résultats de fin d'année.

Après avoir effectué la tournée dans plusieurs DSEE, la mission a constaté plusieurs manquements par rapport à tous les documents cités. La Directrice, partout dans son intervention de synthèse a fustigé le comportement de certains enseignants. Elle a demandé à tous ceux qui ne sont pas dans les règles de se conformer si non les sanctions suivront. Cette tournée a, de tout compte fait, permis de savoir qui fait quoi afin de prendre des mesures qui s'imposent pour la qualification du système éducatif local.