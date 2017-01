Un nouveau-né a été découvert jeudi 19 janvier à Coyah par Abdoulaye Camara, le gardien de l'école primaire catholique, Sainte-famille, lorsqu’il se rendait à la mosquée pour la prière de l’aube. L’attention de M. Camara a été attirée par les cris du bébé, qu’il avait confondus, dans un premier temps, aux miaulements d’un chat. Vu la persistence des cris, il s’est finalement decidé à aller vérifier. Grande fut sa surprise lorsqu’il a trouvé un bébé complètement nu, couvert de quelques caillots de sang et des fourmis qui mordaient son corps un peu partout.



Etonné de l'acte, Abdoulaye Camara s'est saisi du bébé, l'a enveloppé dans un drap de lit et l'a emmené à son domicile. A la maison, son épouse a proprement nettoyé le bébé. Accompagné par une soeur de l'église catholique, d’Abdoulaye, le gardien, et de l’épouse de ce dernier, le bébé a été conduit au centre de santé de la commune urbaine de Coyah pour la vaccination et les premiers soins médicaux, puis au commissariat pour une déclaration de découverte de bébé vivant.



Les dispositions sont en train d'être prises par le commissariat et la justice de paix de Coyah pour l'adoption du bébé. En attendant, Abdoulaye Camara et son épouse se disent déjà prêts à adopter l'enfant. Quant à la femme, auteur de l'acte, elle est pour le moment introuvable et une enquête a été ouverte à cet effet.