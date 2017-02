Les deux clubs guinéens engagés dans les coupes africaines inter-clubs sont situées sur leur adversaire. En seizièmes de finale, ils vont hériter des clubs maghrébins.

En Ligue des champions, le Horoya AC, tombeur de l’US Gorée du Sénégal, affrontera, en mars, l’Espérance Sportive de Tunis, un des gros ténors du football africain, qui était exempté du tour préliminaire.

Le club d’Antonio Souaré connaît bien les Espérantistes, qui avaient éliminé ses poulains, en mars 2014, au même stade du tournoi et au cours de la même compétition.

Le match aller aura lieu à Tunis les 10, 11 ou 12 mars et le retour les 17, 18 ou 19 à Conakry.

En cas de qualification, le HAC accédera pour la première fois aux phases de poule. En cas d’élimination, il sera reversé en coupe de la CAF pour les matches de barrage. Donc, ce sera la revanche pour le HAC ou la confirmation pour l'Espérance. Le HAC est donc averti.

En coupe de la Confédération, l’AS Kaloum, exempté du tour précédent, défiera en 16e de finale les marocains de l’Itithad Tanger, tombeur de l’AS Douanes du Niger, au tour préliminaire.

Le match aller se jouera les 10 et 12 mars à Conakry et le retour les 17 et 19 mars au Maroc.

Après un parcours sans faute en ligue des champions en 2015, suivie de son élimination précoce en huitième de finale la saison dernière, l’AS Kaloum va affronter les marocains.

En cas de qualification, l’AS Kaloum, qui a perdu l'essentiel de sa troupe dans l'entre-saison, disputera les matches de cadrage avant d’espérer intégrer les phases de poule. Les Kaloumistes sont donc prévenus.

La Coupe de la Confédération est la deuxième compétition interclubs la plus importante d'Afrique, organisée par la CAF, après la Ligue africaine des champions.