Coupe nationale : des ténors de Ligue 1 éliminés par des cadors de Ligue 2

Les seizièmes de finale de la coupe nationale de football de Guinée, dans sa 58e édition, se sont disputés, samedi, dimanche et lundi dans les différents stades du pays.

Au total, quatre grosses surprises : Alu Stars, AS Mineurs, FC Loubha et Milo FC, tous des clubs de Ligue 2, ont éliminé des équipes de Ligue 1, pour accéder aux huitièmes.

De même, le Fello Stars affrontera la Flamme Olympique lors des barrages le 14 juillet.

Son match, interrompu dimanche en raison d’une forte pluie après 70 minutes de jeu, le club de Labé s’est finalement imposé le lendemain aux dépens du FC Satellite.

Les résultats complets des matches.

FC Séquence- Lélou FC 2-0

AS Baté Nafadji- FC Santoba 2- 1

Alu Stars de Fria- Wakriya AC 1- 1 (5-4)

Club Olympique de Coyah- Soumba FC 0- 0 (4-2)

ASM Sangaredi- CI Kamsar Hafia FC 2-1

Solima FC de Faranah- SAG de Siguiri (Forfait de Solima)

FC Loubha FC- Gangan FC 0- 0 (4-3)

Hafia FC- Renaissance FC 2- 1

Milo FC de Kankan- ASFAG 2-0

Sankaran FC- AS Maané (3- 0, forfait de Maané)

Éléphants de Coleah- Atletico de Coleah 0-2

Fello Stars- Satellite 0- 0 (4-3)

Étoile de Guinée- Flamme Olympique 0- 1

Les clubs qualifiés sont : FC Séquence, AS Baté Nafadji, Alu Stars, CO de Coyah, AS Mineurs de Sangarédi, Loubha FC, Hafia FC, Milo FC, Sankaran FC, Atletico de Coléah Fello Stars, Flamme Olympique plus les deux finalistes de la précédente édition, le Horoya AC et l’AS Kaloum, exemptés des seizièmes de finale.