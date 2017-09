Coupe nationale : après le sacre du Hafia FC, KPC fixe le cap

Au terme de la finale de la coupe nationale de Guinée remportée par le Hafia FC, le président du club, KPC, visiblement heureux, a annoncé les nouvelles ambitions du club de Dixinn.

« Cette victoire appartient aux joueurs et à l’encadrement technique parce qu’ils se sont battus et ont démontré qu’on peut battre le Horoya. Je félicite donc tout le monde. Aujourd’hui, c’est des plus beaux jours. Maintenant, il y a la coupe de la CAF qui pointe à l’horizon pour le Hafia. J’espère qu’on fera un bon parcours dans cette compétition. Déjà, on va se préparer conséquemment en recrutant des joueurs pour renforcer le groupe. Ceux qui sont là ne sont pas mauvais. Il faut notamment recruter quelques étrangers pour nous aider à atteindre cet objectif », a-t-il annoncé.