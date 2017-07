Coupe nationale: Alu Star de Fria bat Wakrya de Boké et se qualifie en 8ème de finale

Au compte des 1/16ème de finale de la 58ème édition de la coupe nationale, l’Alu Star de Fria a reçu dimanche 9 juillet au stade Dah Bangoura, le Wakrya FC de Boké, a-t-on constaté sur place.

Dès l’entame de la partie, les deux formations étaient, chacune, animées de la volonté d’ouvrir la première le compteur du marquage. C’est ainsi que les 45 premières minutes d’explication se sont montrées très riches en actions, mais aucune d’elles n’a été concrétisée en raison de la maladresse des joueurs.

De retour des vestiaires, le Wakrya obtient à la 54ème minute un pénalty qui a été transformé par Daouda Bérété. L’Alu Star qui était cependant bien loin de dire son dernier mot, trouvera la réplique à travers Aboubacar Sacko qui réussira à loger le ballon dans les filets du gardien de Wakrya à la 59ème minute.

C’est sur le score d’un but partout qu’Aboubacar Mario Bangoura, l’arbitre central a sifflé la fin de la rencontre. C’est au cours des tirs au but que L’Alu Star décrochera son ticket pour les quarts de finale par 5 tirs réussis contre 4.

Pour le coach de Wakrya, Guillaume Soumah, c’est dommage que son équipe en dépit des opportunités qu’elle a eues, n’ait pas pu prendre l’avantage.

« On avait toutes les opportunités, mais tel n’a pas été le cas pour concrétiser les actions. C’est dommage et c’est aussi cela le football. On s’en tient à notre défaite », a-t-il déclaré.

Par contre, le coach d’Alu Star se frotte les mains après la victoire de ses poulains. « Wakrya vient de naître alors que L’Alu Star est une habituée de ce genre de compétition. Nous avons joué avec expérience et les enfants ont aussi fait ce que je leur ai recommandé. Je suis très satisfait de cette victoire et on va travailler pour la finale. Car, les enfants sont déterminés malgré nos difficultés « , a affirmé l’entraîneur de l’Alu Star, Aboubacar Sylla, Zimas.

Cette victoire permet ainsi à l’Alu Star qui est en ligue 2 de se qualifier pour les 1/8ème de finale de la coupe nationale.