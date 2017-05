Coupe du monde U20 : les 21 éléphanteaux de Mandjou Diallo retenus pour la Corée du Sud

Le Syli national junior de Guinée (U20), en stage de préparation au Maroc, s’apprête à rallier la Corée du Sud où il prendra part à la Coupe du monde de sa catégorie, qui débutera à partir du 14 mai prochain.

Pour ce déplacement, le coach Mandjou Diallo a retenu 21 joueurs, dont six évoluant à l’étranger. Le grand absent, c’est Yamodou Touré du Horoya AC, blessé, qui a fait parler de lui à la CAN U20 en Zambie.

Le Syli junior est logé dans le groupe du pays organisateur, la Corée du Sud, avec l’Angleterre et l’Argentine.

Gardiens :

Sékouba Camara (Atlético Coleah, Guinée),

Moussa Camara (Horoya AC, Guinée),

Fodé David Kaba (Hafia FC, Guinée)

Défenseurs :

Salif Sylla (AS Kaloum, Guinée),

Mamadouba Diaby (AS Kaloum, Guinée),

Mohamed Camara (Fello Star, Guinée),

Mohamed Didé Fofana (Hafia FC, Guinée),

Yamoussa Camara (AS Kaloum, Guinée),

Mohamed Aly Camara (Hafia FC, Guinée)

Milieux :

Oumar Touré (Juventus, Italie),

Daouda Camara (Horoya AC, Guinée),

Ibrahima Sory Soumah (Fello Star, Guinée),

Morlaye Sylla (FC Arouca, Portugal),

Jean Charles Fernandez (AC Ajaccio, France),

Mamadou Kane (AS Kaloum, Guinée),

Alsény Soumah (FC Arouca, Portugal),

Naby Bangoura (FC Vizela, Portugal)

Attaquants :

Momo Yansané (Hafia FC, Guinée),

Mohamed Coumbassa (Wakrya AC, Guinée),

Mamady Barry (FC Soumba, Guinée),

Abdoulaye Jules Kéita (SC Bastia, France).