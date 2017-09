Coupe du monde U-17 : la participation de la Guinée coince encore au ministère des Finances

C’est une vieille habitude à la peau dure : pour chaque participation d’une équipe nationale de la Guinée à une compétition internationale, il faut essuyer les mêmes difficultés de décaissement. En conséquence, nos équipes arrivent souvent à la dernière minute aux compétitions et souvent mal préparées. Encore le Syli cadet est victime de ce mal chronique. Alors que le coup d’envoi de la compétition est prévu le 06 octobre, rien n’est encore fait sur le plan financier. A la fédération guinéenne de football et ministère en charge des Sports, les responsables ne savent pas quand est-ce que le budget sera débloqué. Pour l’instant, aucune mission guinéenne ne peut alors se rendre en Inde pour préparer le terrain à la prochaine délégation guinéenne. Aucune réservation d’hôtels, ni de vol… Pourtant, l’Inde n’est pas la Côte d’Ivoire voisine où on peut se rendre en moins de deux heures.

Cette fois-ci, comme d’ailleurs dans beaucoup de cas, les choses sont encore bloquées au ministère des Finances. Pourtant, le Syli cadet a décroché le ticket de sa participation à la Coupe du monde en mai dernier, au vu et au su de tous. Dans les discours officiels, on cite parfois cette qualification parmi les récentes performances du football guinéen. Mais au ministère des Finances on semble oublier qu’une compétition se prépare, et avec forcément de l’argent.

Logée dans la poule C en compagnie de l’Iran, de l’Allemagne et du Costa Rica, la Guinée doit jouer son premier match le 7 octobre 2017 contre l’Iran. Donc, dans moins de 20 jours.