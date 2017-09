Coupe abusive du bois et feux de brousse : un constat alarmant dans les sous-préfectures de Fria (Enquête)

L’exploitation anarchique et abusive du bois à Fria, particulièrement dans les sous-préfectures de Tormèlin, Baguinet et Banguigny, à des fins diverses (combustion, menuiserie, construction, exportation et autres), risque de dégrader davantage l’environnement, si toutefois des dispositions réglementaires ne sont pas prises par les autorités locales.

Cette exploitation à outrance du sol et de son couvert végétal a entraîné non seulement le tarissement de certains points d’eau dans les zones exploitées, mais a aussi favorisé la perte de l’humidité du sol par endroits et l’a rendu aride, moins fertile et défavorable à l’agriculture. A cela, il faut ajouter le risque de disparition de certaines espèces animales et les problèmes sanitaires.

Pis, les zones exploitées ne sont jamais reboisées, à part le réaménagement de quelques anciennes carrières abandonnées. Si une Journée nationale de reboisement est décrétée par notre Etat, il manque de rigueur dans son application.

Parlant de la production du charbon de bois, des hommes à la recherche quotidienne de ce principal combustible des ménages de notre préfecture, sans règles préétablies ou mesures d’accompagnement (reboisement des zones exploitées par exemple) et sans tenir compte des conséquences désastreuses que leurs actions pourraient engendrer sur l’environnement, continuent de détruire la flore.

En allant dans les sous-préfectures de Tormelin, Baguinet et Banguigny, d’importants stocks de charbon et de nombreux camions transportant le même produit sont visibles au cours du trajet.

A cet effet, la préfecture de Fria constitue l’épicentre de la fabrique du charbon de bois. Là les charbonniers sont en train de participer pleinement à la déforestation, au vu et au su de tout le monde. Pour le moment, même du côté des autorités, il n’y a aucune réaction pendant qu’ils continuent de ravager le peu de végétation qui reste. De la CD (Cité Démarrage) à Mangamory, un secteur du quartier Tabossy 1, dans la commune urbaine, la plupart des gros arbres de cette zone jadis humide grâce aux feuillages touffus sont abattus. Même les arbres fruitiers, comme le manguier et le néré, ne sont pas épargnés. Depuis bientôt deux mois, les charbonniers se sont encore installés le long des rails de la Compagnie RUSAL /Friguia. Au début, c’était à l’Est du pont, côté usine, entre la route qui mène à Tabossy et celle qui aboutit à la ville en passant par l’usine. Et actuellement, ils sont à quelques centaines de mètres des habitations au sud des rails côté Tigué-Lako, un secteur du quartier Tigué 3, dans la commune urbaine, sous des arbres, en train de faire du charbon et polluer l’air à grande échelle. Ici encore comme ailleurs, ils s’installeront et finiront par abattre le peu d’arbres qui s’y trouvent, sans penser au reboisement bien sûr.

Pendant cette saison pluvieuse, parfois, c’est un mélange de brouillard et de gaz provenant des charbonnières qui enveloppe la nature toute la nuit et jusqu’à l’apparition des premiers rayons solaires. Donc inutile pour les habitants de cette zone de penser à s’asseoir dehors ou faire de la promenade très tôt les matins et même les soirs, car au lieu d’une bonne bouffée d’oxygène à laquelle ils s’attendent, l’air devient constamment chargé de particules nocives à la santé. Les asthmatiques en savent quelque chose.

Et ceci est un exemple parmi tant d’autres. Des charbonnières sont implantées çà et là, surtout dans les périphéries de la ville pour amoindrir le coût d’acheminement du charbon vers le centre urbain, mais aussi un peu partout à travers la brousse.

Au regard de cette situation inquiétante, l’on peut se poser un certain nombre de questions : Sommes-nous vraiment conscients du danger qui nous menace ? En plus de toutes les conséquences désastreuses sur la faune et la flore que nous connaissons, sommes-nous réellement intéressés à la santé publique ? Qu’attendent nos autorités pour prendre les mesures qui s’imposent afin d’arrêter ce fléau, avant qu’il ne soit trop tard ? Des actions de sensibilisation sont-elles entreprises par les organismes spécialisés de l’environnement ? Qu’allons-nous léguer aux futures générations ? Quand est-ce qu’allons-nous substituer le gaz au charbon de bois ? Comparativement aux pays voisins, où toutes les zones arborées et les points d’eau sont protégés, ne pouvons-nous pas appliquer les mêmes mesures chez nous pour protéger notre couvert végétal, avant qu’on ne finisse de mettre à nu le sol et que des rayons solaires très ardents et sans pitié avec toute leur chaleur ne viennent très prochainement décider de notre destin commun ?

De toutes ces questions posées un peu plus haut, évidemment, des dispositions sont prises selon l’article 108 de l’ordonnance Numéro 22/PRG/89 du 10 Mars 1989 portant sur les pénalités du code de l’environnement qui punit quiconque qui pratique la coupe abusive du bois ou qui déclenche des feux de brousse à un emprisonnement ferme allant de 1 à 6 mois, assorti d’une amende selon l’employeur du désastre commis.

Pour son application, des chefs de cantonnement et conservateurs de l’environnement ont été récemment formés pour traquer ses destructeurs de la flore et de la faune. Mais tout ceci ne peut se faire qu’avec des moyens logistiques qui, pour l’heure, constituent le problème spécifique de la Direction préfectorale qui tourne qu’avec une seule moto.

Alors, il est grand temps pour nos autorités de retrousser les manches et traquer les dévastateurs de la faune et de la flore en mettant les moyens à disposition, de réguler la coupe du bois et d’interdire les feux de brousse dans notre pays.

Témoignages de charbonniers très édifiants

La coupe abusive du bois ne cesse d’inquiéter plus d’un observateur à Fria. Des charbonniers ont bien voulu se confier à Guinéenews pour expliquer les raisons qui les ont poussés à s’adonner à cette activité qui n’est pas sans conséquence sur l’environnement.

« Moi, j’ai été mariée à un charbonnier depuis dix ans mais qui est décédé il y a de cela trois ans. Depuis son décès, j’ai continué son œuvre qui lui a permis de construire une maison en dur dans le village où nous sommes. Nous avons 5 enfants, dont deux, les derniers, qui vont à l’école. J’ai hérité ce métier que mon mari m’a laissé et je gagne bien ma vie. C’est la pauvreté qui nous a amenée à exercer ce métier, mais aussi parce que je me suis mariée à un charbonnier. Mes deux premiers garçons abattent les arbres avec lesquels je fabrique le charbon. Ce que nous faisons est connu de tous. Les chefs de cantonnement nous font payer des taxes mais nous interdissent la coupe avec des tronçonneuses. Je ne réalise pas que je contribue à la déforestation. Pour moi, c’est autorisé puisqu’on nous fait payer des taxes par sac, quand c’est nous qui allons vendre en ville. Pour ce faire, on a des clients venant de partout avec leurs camions qui supportent les taxes à notre place. », nous a confié N’Namarie Soumah.

Pour Fodé Moussa Dramé, c’est une activité qui se pratique de génération en génération. « Mes grands-parents pratiquaient le métier de charbonnier. Moi aussi, je le faisais à Boké et à Kankan, avant d’être ici à Bôtokhon, un secteur du district de Simbakhôlou, dans la sous-préfecture de Baguinet. Je ne fais que ça et je gagne bien ma vie. J’ai assez de clients venant de Conakry et d’autres régions. Je reconnais que ce que nous faisons, en abattant les arbres pour en faire du charbon, n’est pas une bonne chose mais on n’a pas le choix et on vit de ça. Les chefs mêmes nous interdisent d’utiliser les tronçonneuses. On avait du mal à joindre les deux bouts quand je faisais l’agriculture à petite échelle, mais maintenant ça va.

Contactées, les autorités préfectorales et sous-préfectorales nous ont renvoyé aux chefs de cantonnements et aux conservateurs de l’environnement qui, malheureusement, semblent très limités.

Le regard d’un expert environnementaliste

La coupe abusive du bois ne cesse d’inquiéter plus d’un observateur à Fria. Souleymane Barry, environnementaliste et ingénieur agronome, par ailleurs promoteur du projet ‘’Morenga’’ dans ladite préfecture nous partage ici ses expertises sur cette situation plutôt préoccupante.

Les citoyens sont-ils réellement conscients du danger que représente le phénomène?



«Naturellement, nous sommes conscients du danger qui nous menace. Tout Guinéen doit être animé de la volonté de protéger l’environnement. Il s’agit par conséquent d’arrêter ou de supprimer l’impact négatif des activités de l’homme sur son environnement, de protéger la faune, la flore, les montagnes, les plages, les océans », affirme l’expert.

En dehors de ses conséquences désastreuses sur la faune et la flore, le phénomène peut-il être un problème de santé publique ?

D’après Souleymane Barry, pour améliorer la santé de la population, il s’agit d’organiser la jeunesse qui représente la force vive du pays autour du reboisement des sites dénudés, des lits des sources d’eau, des flancs des montagnes, du long de nos routes et des clairières. L’Etat doit aider à améliorer la santé de sa population, car c’est grâce à la photosynthèse que les plantes transforment le dioxyde de carbone en carbone pur et riche en oxygène, a-t-il indiqué.

Ce que doivent faire les autorités face à ce danger

« L’Etat doit prendre des mesures draconiennes contre les coupeurs de bois, sanctionner sévèrement les coupables et les mettre en demeure de planter des hectares en contrepartie de leur condamnation », a-t-il exhorté.

Et la place de la sensibilisation…

Malheureusement, ces actions de sensibilisation ne sont pas à grande échelle. Pour ce faire, l’Etat guinéen se doit d’organiser les ONG, les former et les utiliser pour former à leur tour les populations à travers des émissions dans les médias communautaires, surtout dans nos langues nationales sur les dangers de la déforestation ; d’utiliser les jeunes et les femmes en groupements, en associations, tout en mettant les moyens à leur disposition pour intervenir dans le reboisement sur plusieurs hectares par an; de responsabiliser les quartiers ou les districts sur le reboisement des forêts communautaires d’acajou, de manguier, de caféier, de cacaoyer, de karité, de néré, de colatier et pourquoi pas de citronnier ou bien de moringa, sachant l’importance de leur vertu thérapeutique contre plusieurs maladies qui nous tuent à longueur de journée ; de former la population paysanne sur la création des AGR (Activités génératrices de revenu) ; de soutenir et ONG et les organismes spécialisés dans la protection de l’environnement afin de créer des forêts communautaires, à l’image de la BMP (Brigade Mécanisée de Production) ou de la BAP (Brigade attelée de production).

Quel héritage aux futures générations ?

« A l’image des sociétés néolithiques, l’Etat guinéen se doit de protéger l’environnement pour que nos générations futures puissent vivre dans un environnement sain, qu’elles bénéficient de la connaissance de cette flore et de cette faune, surtout des plantes médicamenteuses, comme l’illustre cette citation : « Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres mais nous l’empruntons à nos enfants.»

Quid de la substitution du charbon de bois par le gaz?

«Comparativement aux pays voisins, où toutes les zones arborées et les points d’eau sont protégés, ne pouvons-nous pas appliquer les mêmes mesures chez nous pour protéger notre couvert végétal, avant qu’on ne finisse de mettre méchamment tout nu le sol et que des rayons solaires très ardents et sans pitié avec toute leur chaleur ne viennent très prochainement décider de notre destin commun ? Dans ce cas de figure, l’Etat guinéen doit organiser, avec le département de l’Environnement et les ONG, des formations sur l’utilisation du gaz en remplacement du charbon de bois comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire, pour ne citer que ces deux pays voisins, pétris de cette expérience. »