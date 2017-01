Le partage du gâteau de la victoire militaire avec la rébellion devient de plus en plus difficile à gérer et à éviter par ses emmanchements. Après le paiement des 12 millions aux 8400 mutins de la rébellion, ce sont les autres de l’armée régulière qui demandent leur part.

On ne sait pas à quelle hauteur la facture s’élèvera. Elle sera aussi salée, en tous cas, mais le gouvernement n’est pas au bout des paiements, puisque voilà les fonctionnaires qui se réveillent à leur tour. On entend que les 160 mille agents de la Fonction Publique ivoirienne parlent d’arriérées de salaire à hauteur de 240 milliards de FCFA. A qui le prochain tour ?

Déjà, la bourse fera un trou dans les environs de 500 milliards de diamètre au budget national. Le manque à gagner pendant les trois semaines de turbulences et de blocage n’est pas encore évalué. On a vu les transitaires et dockers prendre leurs jambes à leur cou , or, si un jour passe sans activité dans l’un des plus grands ports de la sous-région, on n’en sait rien, mais c’est considérable et si dans un mois, les revendications ne sont pas satisfaites, les fonctionnaires promettent de remettre ça.

Mais si un trou, ne serait-ce que de 500 milliards, est fait de cette façon imprévue, les conséquences, elles, sont déjà visibles. Les coupes dans les budgets de fonctionnement de l’administration, des institutions républicaines, en plus du sénat, de l’Education, de la Santé, sans compter que les autres agents de l’ordre n’ont pas encore dit leur mot, excusez du peu pour ne pas donner le tournis, mais c’est bien assommant, économiquement parlant.

Comment faire pour rattraper ce gap abyssal, si ce n’est augmenter la TVA, l’impôt et les taxes diverses ? Mais la solution ne sera pas la bonne puisque cela rendrait la cherté du marché intenable pour les populations. Et comme on dit là-bas que le gouvernement ne connait que la force, il faudrait s’attendre à des remous sociaux. Un cercle vicieux.

Une telle situation pourrait provoquer un marasme ou un effondrement économique. Le rêve ivoirien de l’émergence pourrait avoir un coup de frein, si ça ne tenait seulement qu’à un coup de frein…

Décidément, le deuxième mandat de ADO n’est pas de tout repos, c’est le moins qu’on puisse dire. En dépit de son expertise à redresser les économies et perte de vitesse, les travaux d’Hercule comparés à ceux de Ouattara ressemblent à une sinécure.

La vitrine économique de la CEDEAO est malade de ses enfants.